Во Владивостоке китайцы поделятся результатами лова в экономзоне РФ

На следующей неделе во Владивостоке, в Дальрыбвтузе, состоится 26-я смешанная российско-китайская комиссия по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Представительные делегации России и Китая обсудят, в том числе, опыт совместного сдерживания браконьеров в море, информирует РИА «Восток-Медиа».

С 21 по 24 марта Дальрыбвтуз примет представителей Росрыболовства и правительства КНР. Основной темой сессии смешанной комиссии обозначено подведение итогов совместной деятельности в 2016 году. Также делегаты обсудят результаты работы китайских рыболовных судов в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Ещё один вопрос повестки – практическая реализация положений специального соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области предупреждения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов от 6 декабря 2012-го. В рамках сессии партнёры сверстают план дальнейшего сотрудничества.

С российской стороны делегацию возглавит Василий Соколов – заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству, представитель РФ в смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Со стороны Китайской Народной Республики руководителем делегации выступит Лю Синьчжун – заместитель начальника управления рыбного хозяйства и рыбоохраны Министерства сельского хозяйства КНР.