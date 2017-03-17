Дело против директора ТИНРО-Центра возбудили из-за 13 миллионов

Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова поместили под домашний арест, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Интерфакс». Он просидит под замком до 9 мая.

Сегодня во Фрунзенском районном суде Владивостока прошло заседание по делу руководителя Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО) Льва Бочарова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. На заседании решался вопрос об избрании меры пресечения для Бочарова. Ранее следствие подавало ходатайство о том, чтобы Льва Николаевича посадили в следственный изолятор. Однако судья решил, что подозреваемому будет достаточно и домашнего ареста. Под замком директор ТИНРО просидит до 9 мая. Такую же меру пресечения избрали и для второго фигуранта дела – его первого заместителя Юрия Блинова.

Также в ходе заседания сторона обвинения рассказала о деталях уголовного дела. Как оказалось, Бочарова подозревают в нарушениях при проведении аукциона на отлов двух косаток. Этих животных поймали в Хабаровском крае в 2015 году, когда торги ещё не закончились. Затем, по уже заключённому договору, ТИНРО заплатил ООО «Морские животные» 13 миллионов рублей за вылов косаток. Как сообщил сам Лев Бочаров, из-за своей занятости он попросту не проверил документацию, которую предоставил ему Юрий Блинов. Никакого преступного умысла у него не было.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что Льва Бочарова задержали 14 марта. Тогда же силовики провели ряд обысков на рабочем месте руководителя ТИНРО. По первоначальной информации, дело возбудила военная прокуратура ТОФ – однако в ведомстве быстро опровергли данную информацию. Кроме того, сегодня коллектив института выступил в поддержку своего руководителя. Пресс-секретарь Константин Осипов сообщил, что работники ТИНРО уверены в невиновности Льва Бочарова и надеются на объективное расследование дела. Он добавил, что в ТИНРО-Центре ожидают возвращения директора на своё место.