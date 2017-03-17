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Дума Владивостока вплотную взялась за благоустройство дворов: РИА "Восток-Медиа"
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Дума Владивостока вплотную взялась за благоустройство дворов

Дума Владивостока вплотную взялась за благоустройство дворов
Представительный орган рассчитывает на контроль со стороны общественности
сегодня, 14:14
Общество | Приморский край
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Фото: dumavlad.ru

Председатель думы города Владивостока Елена Новицкая провела встречу с гражданами, обратившимися в представительный орган по вопросам благоустройства дворов.

В обращении жителей дома № 257 на улице Калинина речь идёт о необходимости улучшить работу системы ливневой канализации и обустроить пешеходные зоны. По словам авторов обращения, имеющаяся во дворе дома ливневая канализация во время дождей не справляется с потоками воды. В результате затапливаются подъездные пути к дому, расположенные во дворе мини-футбольное поле и детская площадка. Кроме того, вода проникает в подвал многоэтажки. Также жители дома просят обустроить пешеходную зону к автобусной остановке. Житель дома № 7 на улице Героев Варяга в своём обращении поднял вопрос обустройства пешеходной дорожки и ремонта лестниц.

Председатель думы города Владивостока Елена Новицкая встретилась с авторами обращений и на месте ознакомилась с ситуацией, сложившейся во дворах многоквартирных жилых домов. В мероприятии приняли участие депутат думы от избирательного округа № 9 Дмитрий Лёгкий, заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города Юрий Трунов, начальник административно-территориального управления Первомайского района Юрий Лопатин, секретарь местного политсовета Первомайского района партии «Единая Россия»  Евгений Недбай. В ходе встречи председатель думы Владивостока и представители городской администрации обсудили возможные пути решения поднятых горожанами вопросов.


 

Большинство обращений граждан в думу города Владивостока касаются именно вопросов благоустройства городских территорий, в том числе дворов многоквартирных домов, отметили в думе. Жильцы просят отремонтировать пешеходные дорожки, лестницы, проезды между домами; оборудовать детские, спортивные площадки; провести озеленение, установить освещение. Благоустройство городских территорий является для думы Владивостока приоритетной задачей. На реализацию муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети и благоустройства» в 2017 году предусмотрено больше полутора миллиардов рублей бюджетных средств, в том числе на благоустройство – 368,5 миллиона рублей, или 24,2 процента от общих расходов программы. В городском бюджете запланированы средства на текущее содержание, техническое обслуживание и строительство объектов наружного освещения; ремонт лестничных маршей, содержание контейнеров и контейнерных площадок, очистку крутых и скалистых склонов, приобретение мусоросборников, демонтаж и хранение незаконно установленных объектов. На восстановление системы ливневой канализации в городском бюджете предусмотрено 75,5 миллиона рублей. 

На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств будут выделяться также средства из федерального и краевого бюджетов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». При реализации данного проекта большое значение будут иметь общественные инициативы.

«Решения о проведении тех или иных мероприятий по благоустройству будут приниматься с учётом предпочтений жителей. При этом обязательным условием реализации мероприятий будет постоянный контроль со стороны общественности за проведением таких работ. Уверена, что совместными усилиями нам удастся сделать наши дворы, парки, скверы, набережные города благоустроенными, красивыми, уютными», – отметила Елена Новицкая.


 
 
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Комментарии
  • лена  (час назад)

    интересное кино получается. а про дорогу возле дома по ул. В. Терешковой ни слова. Хотя обращения в Администрацию и Думу г. Владивостока поступали с сентября 2016г. и до сих пор никак не могут решить включать в план ремонта или нет. Даже предписание ОГИБДД, ВЫНЕСЕННОЕ ЕЩЕ В ЯНВАРЕ 2017Г. ИМ НЕ УКАЗ. а В ДОМЕ ЖИВУТ ТРИ ИНВАЛИДА-КОЛЯСОЧНИКА, ЕЩЕ ДЕДУШКА НА ХОДУНКАХ ПРИСОЕДИНИЛСЯ.



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