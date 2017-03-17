Постройка возле дома Прей стала ниже на три этажа

Компания, выигравшая подряд на демонтаж незаконной постройки в историческом центре Владивостока возле дома Элеоноры Прей, соблюдает условия договора даже с опережением графика. Каждую неделю постройка, подлежащая сносу, становится ниже на один этаж. Сейчас от неё осталась половина.

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края демонтаж незаконной постройки ведётся возле усадьбы Смитов или дома Элеоноры Прей в районе Почтового переулка, 5 во Владивостоке.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что средства на снос самостроя были выделены из краевого бюджета по поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, и это прецедент для региона, сигнал всем недобросовестным застройщикам о недопустимости нарушения закона.

«Я не придерживаюсь политики тотального сноса уже возведённых строений. В ситуациях, когда застройщик нарушил градостроительные нормы, но готов исправить, надо идти навстречу и искать разумный компромисс. Компромисс заключается в том, чтобы выявлять незаконные постройки на ранней стадии и работать с застройщиком по устранению нарушений. Однако там, где недобросовестный строитель намеренно нарушает законодательство и наносит урон культурно-историческому наследию, позиция власти непреклонна. И после того, как мы снесём несколько незаконных построек, а мы это сделаем, застройщики вспомнят о необходимости соблюдения закона», – заявил Владимир Миклушевский.

В соответствии с госконтрактом демонтаж должен быть выполнен за 90 суток. Руководитель инспекции регионального строительного надзора Михаил Заиченко отметил, что сумма контракта по итогам конкурса была значительно снижена, остальные средства вернутся в краевой бюджет. Все затраченные по итогу деньги на демонтаж, в том числе на разработку проекта, будут взысканы с застройщика.