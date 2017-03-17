В Приморье "Единая Россия" намерена провести чистое голосование

На заседании регионального политического совета (РПС) партии «Единая Россия» во Владивостоке приморские единороссы обсудили подготовку к предварительному голосованию. Там же партийцы приняли некоторые кадровые решения.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валентин Шуматов напомнил, что в Приморском крае продолжается кампания по выдвижению участников предварительного голосования от «партии власти». На данный момент в списке на выдвижение участников праймериз по городу Владивостоку 22 человека, 20 из них прошли процедуру регистрации.

«В ближайшее время мы приступаем к определению избирательных участков. Их должно быть не менее 20 % от общего количества УИК. Эту работу мы должны провести до 2 апреля, а до 12 апреля сформировать участковые счётные комиссии в количестве от 3 до 5 человек. Подача заявления и пакета документов для участия в праймериз может осуществляться до 27 апреля», – уточнил Валентин Шуматов.

Он также напомнил присутствующим, что единый день предварительного голосования назначен на 28 мая. Во Владивостоке он пройдёт по 1-й, самой открытой из всех возможных, модели голосования, на остальных территориях – по 3-й модели.

«Партии «Единая Россия» необходимо провести предвыборную кампанию открыто, чисто и конкурентно. Будем помнить, что выборы в органы местного самоуправления в 2017 году предшествуют выборам президента в 2018-м», – отметил Валентин Шуматов, обращаясь к членам РПС.

В ходе заседания партийцы через процедуру голосования сформировали рабочую группу по подготовке проекта предвыборной программы Приморского регионального отделения партии для участия в выборах в думу Владивостока. Её председателем избран первый заместитель регионального партийного секретаря Андрей Брик.

Как стало известно РИА «Восток-Медиа», накануне произошли кадровые перестановки внутри регионального комитета по подготовке праймериз. Егора Макеева, Ольгу Титаренко и Павла Ясевича освободили от оргработы по предварительному голосованию. Их позиции заняли Дмитрий Поташев, Майя Шалунова и Борис Бортник.