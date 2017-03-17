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У Владивостока нет денег на дружбу с Крымом

У Владивостока нет денег на дружбу с Крымом
За "патриотичным" сквером не следят даже его создатели
сегодня, 13:45
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сквер дружбы Приморья и Крыма, созданный во Владивостоке три года назад, сегодня оказался никому не нужным. Выяснилось, что на его облагораживание нет денег ни у создателей, ни у городских властей.

Крымский сквер спустя три года оказался брошенным на произвол судьбы.  Патриотичный арт-объект, расположенный в районе стадиона «Авангард», к сегодняшнему дню пришёл в весьма плачевное состояние. Вид у него и впрямь запущенный – выложенные искусственные камни выцвели, бордюрный камень разбит, мемориальная доска потрескалась.


 

Важно понимать, что официально никакого сквера на данном месте нет – «сквером» называется лишь инсталляция, состоящая из клумбы и камня с табличкой. Для городских властей это не более чем участок земли, прилегающий к культурно-развлекательному центру профсоюзов. Именно поэтому специально за ним никто не следит. Впрочем, окружающую территорию каждый год немного облагораживают городские власти – в общем порядке.

«Сейчас, после зимы, во Владивостоке начнётся двухмесячник чистоты. Рабочие приведут городские территории в надлежащий вид и не обойдут стороной и участок, где расположена «крымская» инсталляция», - рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации приморской столицы.

Сами создатели арт-объекта давно про него забыли. Об этом рассказал один из инициаторов открытия патриотичного сквера Александр Малышев. «Этот объект создавался федеральным проектом «Сеть». Первые год-полтора они следили за ним, улучшали. Там установили новые лавочки, урну, поставили электронную библиотеку. Но в какой-то момент проект из Владивостока ушёл, а заодно перестал выделять деньги на благоустройство сквера», - объяснил Малышев. У местных активистов просто нет средств для поддержания участка в надлежащем виде.

Денег на полноценный ремонт территории нет и у городской власти. Депутат думы Владивостока Владимир Исаков рассказал, что он уже долгое время просит администрацию города отремонтировать участок возле культурно-развлекательного центра профсоюзов. «В прошлом году я даже писал депутатский наказ по этому поводу. Его, к сожалению, не выполнили. В городском бюджете просто нет денег на то, чтобы отремонтировать эту территорию. Хотя имеется ряд предложений по её благоустройству. Один из вариантов предполагает перенос туда бюста Пушкина и создание на его месте Пушкинского сквера», - рассказал народный избранник.

Стоит отметить, что заинтересованность в ремонте данной территории у Исакова самая непосредственная – он является руководителем культурно-развлекательного центра профсоюзов. В то же время правом на ремонт «Сквера дружбы» и прилегающего участка обладает только администрация Владивостока – земля всё-таки муниципальная.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в предстоящую субботу в Приморье снова пройдёт «Крымский митинг». 18 марта дальневосточники дадут старт всероссийским мероприятиям, посвящённым вхождению Крыма в состав России. Сторонники случившегося три года назад встретятся у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке.

 
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Комментарии
  • народ  (сегодня, 14:52 )

    Да ваще плевать! Я не был в том Крыму и не собираюсь. Зачем мне об этом думать!? Где он и где мы! Тут вокруг такая ж. . . . а, а они все Крым Крым. . . . идиотизм

  • народ  (сегодня, 14:55 )

    Еще и какие то митинги. . . . . ахаха вот скажите народу, что вы там на этих митинга качаете и вам лично это зачем!? В нашем городе при сидячем мэре так все хорошо и гладко? Мда. . .



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