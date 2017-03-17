Губернатор Приморья: платить за ОДН нужно по счётчику

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в эфире популярного местного телеканала «Владивосток» дал разъяснения по поводу новых правил платы за ОДН – общедомовые нужды. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что с января 2017 года сбор платы за ОДН отдали на откуп управляющим компаниям, включив эту строку в квитанции за содержание жилых помещений. При этом расчёт платы стали производить по среднему нормативу, игнорируя показания общедомовых счётчиков даже там, где они есть.

«В итоге мы стали платить за ОДН ровно в два раза больше! – рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» жительница владивостокской улицы Крыгина Наталья Б. - На вопрос, почему управляющая компания не хочет принимать во внимание показания нашего исправного общедомового счётчика, в управляющей компании Фрунзенского района мне ответили, что таковы теперь правила. И что в лучшем случае что-то может измениться в апреле. У нас в малоквартирном доме на лестнице горят всего лишь 4 лампочки, но в нормативе учитывается площадь мест общего пользования – а это просторный подвал, который и даёт накрутку».

Владимир Миклушевский обозначил свою позицию по вопросу новых правил оплаты ОДН:

«Сейчас принято, на мой взгляд, несколько странное решение всех уравнять, независимо, есть прибор учёта или его нет. Я обратился в правительство России с предложением внести изменения в законодательство, предусмотрев плату за коммунальные ресурсы на ОДН по фактическим показаниям общедомовых приборов учёта, но при этом не выше действующего норматива», – заявил глава Приморья.

По словам губернатора, уже поступили разъяснения Минстроя России, что до 1 июня 2017 года, когда должны быть утверждены новые нормативы, начисление и плата за ОДН производятся так, что у кого стоят приборы учёта, платят по их показаниям, а у кого таковых нет – производят оплату по ранее установленному нормативу.

Для того чтобы в квитанциях учитывались показания общедомовых счётчиков, администрация Приморья рекомендует собственникам жилья общим собранием принять решение производить плату за ОДН только по приборам учёта. Это позволяют сделать и разъяснения Минстроя России.

Государственная жилищная инспекция Приморского края уже проводит по многочисленным обращениям граждан проверки управляющих компаний и ТСЖ. Жилищные инспекторы подчёркивают, что выставлять счета за потреблённые ресурсы обслуживающие организации должны только по приборам учёта. С начала года в инспекцию поступило 355 таких обращений. Зачастую на одну управляющую компанию поступает до нескольких десятков жалоб. Поэтому специалисты инспекции объединяют такие обращения. Так, сейчас ведомство проводит 64 проверки, запланировано ещё 11 проверок. По их результатам, если будет выявлено нарушение управляющей компании при начислении платы за ОДН, она должна произвести перерасчёт. Уже в следующем месяце несколько управляющих компаний Приморья сделают это.