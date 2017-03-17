Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Первая мембранная крыша в Приморье успешно перезимовала: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 17 марта 2017 года, 19:00
Проблемы населения Большого Уссурийского рассмотрят в Европейском суде
Проблемы населения Большого Уссурийского рассмотрят в Европейском суде
Выходные во Владивостоке: выставка кошек, "Примринг" и святой Патрик
Выходные во Владивостоке: выставка кошек, "Примринг" и святой Патрик
Среда обитания: Хабаровский край готовится к сезону лесных пожаров
Среда обитания: Хабаровский край готовится к сезону лесных пожаров
Автомобилисты Владивостока простоят в пробках благодаря митингу
Автомобилисты Владивостока простоят в пробках благодаря митингу
В Хабаровском крае четыре тысячи "гектаров" отдадут на мосты и дороги
В Хабаровском крае четыре тысячи "гектаров" отдадут на мосты и дороги
Регионы:


Популярное
сегодня, 09:30
Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
вчера, 20:17
Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
сегодня, 08:41
Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
сегодня, 13:15
Харзе Иванычу в Приморском сафари-парке ампутировали лапу
сегодня, 00:53
Компания ЛУКОЙЛ отсудила у Сбербанка более 500 млн рублей
сегодня, 10:40
Авария с грузовиком серьёзно осложнила движение в центре Владивостока
вчера, 21:11
Приморский океанариум пытается восстановить свою репутацию в суде
сегодня, 10:25
Ночью во Владивостоке неизвестные сожгли иномарку
сегодня, 07:41
Владивостокские энергетики оставят без света Чуркин и Эгершельд
вчера, 23:00
Ещё один проблемный жилмассив Хабаровска попал в поле зрения ОНФ

Обсуждаемое
сегодня, 08:41
7

Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
сегодня, 09:30
6

Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
вчера, 20:17
3

Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
вчера, 23:00
3

Ещё один проблемный жилмассив Хабаровска попал в поле зрения ОНФ
сегодня, 00:53
2

Компания ЛУКОЙЛ отсудила у Сбербанка более 500 млн рублей
сегодня, 12:35
2

В Хабаровске автобусы выйдут на маршрут № 70 с 20 марта
сегодня, 13:45
2

У Владивостока нет денег на дружбу с Крымом
сегодня, 00:48
1

Минтруд РФ подготовил календарь праздников на 2018 год
сегодня, 14:14
1

Дума Владивостока вплотную взялась за благоустройство дворов
сегодня, 16:41
1

Автомобилисты Владивостока простоят в пробках благодаря митингу
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 234



Система Orphus

Первая мембранная крыша в Приморье успешно перезимовала

Первая мембранная крыша в Приморье успешно перезимовала
Эта технология будет применяться в капитальном ремонте жилых домов
сегодня, 12:36
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

В Приморье начали применять новую технологию ремонта мягких кровель – мембранные крыши. Первая из таких крыш в ЗАТО Фокино уже выдержала осенние дожди, холодную ветреную зиму и весеннее таяние снега. Ещё две аналогичных кровли вскоре появятся в посёлке Дунай. Мембранные кровли начнут шире применять в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«Мембраны в Приморье использовались и раньше, но преимущественно на промышленных и общественных зданиях. Например, мембрана использована во время ремонта здания цирка во Владивостоке. Такие крыши хорошо выдерживают все особенности приморской погоды», – рассказала представитель отдела технадзора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ольга Ковальчук.

По словам специалиста, мембранная технология простая и надёжная, сокращает срок ремонта. Строителям достаточно снять старый рубероидный слой, выровнять поверхность крыши и уложить пеноплексовый утеплитель. Сверху он накрывается геотканью и мембраной. Все примыкания к ограждениям и вентиляционным шахтам герметизируются и укрепляются прижимными планками, что исключает попадание влаги под мембрану. Производители мембран обеспечивают дополнительный контроль качества, давая 50-летнюю гарантию на материалы. Представители компании работают в регионе и лично выезжают на объекты, где проверяют точность в применении технологии.

Единственную опасность для мембран представляют вандалы. На таких крышах категорически запрещено находиться посторонним и тем более – устанавливать любые конструкции. Для обслуживающего персонала на такой кровле оборудуются ярко-синие зоны, по которым разрешено перемещаться.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru