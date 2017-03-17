Кипрский композитор создаёт музыкальный портрет Владивостока

В ближайшее время у Владивостока должен появиться свой музыкальный портрет. Кипрский композитор в данный момент собирает звуки разных районов города, которые будет сопровождать видеоряд, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Композитор Мариос Иоанну Элиа, первый резидент центра современного искусства «Заря» в области музыки, решил создать звуковой портрет Владивостока. Другое своё произведение, посвящённое городу у моря, он представил жителям неделю назад, во время своей приветственной лекции.

В этот раз композицию также будет сопровождать видеоряд, которым занимается британский режиссёр Костис Николас. Каждый звук сопроводит картинка с того места, откуда он был взят. В данный момент художники «собирают» звучание города по кусочкам. Они уже побывали на Русском острове, а также в морском торговом порту. Помимо этого, некоторые пользователи социальных сетей отправляют композитору свои варианты мест, куда автору следовало бы отправиться.

Однако одними звуками города проект не ограничится. «Проект включает в себя и классическую, и религиозную, и духовую, и барабанную музыку, а также традиционные ритмы удэгейцев», - сообщается на сайте проекта.

Элиа хорошо известен своими крупными и экстравагантными работами. Как пишет американский академический журнал «Перспективы новой музыки», Мариос Иоанну Элиа — один из самых важных и влиятельных композиторов молодого поколения. Международная известность пришла к нему в 2011 году после премьеры мультимедийного произведения «Автосимфонии» для 290 музыкантов.

Его авторству принадлежат больше 75 произведений, среди которых — опера Die Jagd и «Ульмская оратория» для 400 музыкантов. Он является обладателем премии Литославского и Сероцкого (Варшава), премии Эдисона Денисова (Москва), приза BMW на Musica Viva (Мюнхен) и FAMABs Gold Apple за лучшее инновационное культурное событие в Германии. Мариос Иоанну Элиа преподаёт в различных учреждениях и является арт-директором нескольких культурных инициатив.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что несмотря на то, что многие композиторы вдохновляются городом – своего гимна у Владивостока всё ещё нет. В феврале этого года депутаты Владивостока вновь подняли этот вопрос. На этот раз они даже выбрали подходящий, по их мнению, вариант.