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Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини: РИА "Восток-Медиа"
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Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини

Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
Известный лоукостер выразил желание связать Владивосток и Ханой
сегодня, 09:30
Общество | Приморский край
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Понравилось: 2

Фото: VietJet Air

Вскоре жители Приморья смогут воспользоваться прямыми рейсами до Вьетнама. При этом заинтересованность в таких перевозках выразила авиакомпания, на борту которой работают стюардессы в бикини, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вьетнамские инвесторы изъявили желание открыть прямой авиарейс между Приморским краем и Вьетнамом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации края. Авиакомпания VietJet Air, известная своими стюардессами в бикини, планирует связать Владивосток с Ханоем.

«В прошлом году турпоток жителей нашего края во Вьетнам составил примерно 12 тысяч человек, Приморье же посетило более 5,5 тысячи гостей из этой страны. Наши связи в области туризма активно развиваются за счёт осуществления чартерных рейсов, но открытие прямого сообщения, безусловно, станет дополнительным мощным стимулом в укреплении и расширении сотрудничества», – отметил вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский.

Компания VietJet Air создана в 2007 году. Это первая частная авиакомпания Вьетнама, которая позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис компании находится в Хошимине. Свою известность в мире лоукостер получил из-за того, что часть рейсов обслуживается стюардессами, одетыми исключительно в откровенные купальники. 

 
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Комментарии
  • Рабочий  (сегодня, 10:27 )

    Уже третий год собираются сделать прямой перелёт во Вьетнам, но ничего не происходит, одни обещания.

  • Друг  (сегодня, 10:40 )

    И гланасс также будет

  • пенсионер  (полчаса назад)

    давно пора открыть , чтобы комфортно было добираться до нячанга



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