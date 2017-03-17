Токаревскую кошку во Владивостоке "затопило" нефтепродуктами

Акватория пролива Босфор Восточный Японского моря в районе маяка на мысе Токаревская кошка оказалась загрязнена нефтью. Источник образовавшихся пятен установить пока не удалось, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора.

Информация о наличии загрязнения акватории появилась в четверг, 16 марта. На место сразу же выехали государственные инспекторы управления. Специалисты осмотрели прилегающую территорию с помощью беспилотного воздушного судна. Они обнаружили отдельные пятна и плёнки серебристого налёта на поверхности воды, а также местами пятна и плёнки с яркими цветными полосами - предположительно нефтепродукты.

Толщина нефтяной плёнки оказалась незначительной. При этом источник загрязнения установить не удалось.

Между тем эксперты предположили, что загрязнение могло появиться через систему ливневой канализации - стоки попадают в акватории водных объектов, окружающих город. Это характерно для весны, когда тают снежные и ледовые покровы, загрязнённые взвешенными веществами и нефтепродуктами, образующимися в результате эксплуатации дорожно-хозяйственной сети города.

«Как показывают проверки морских судов, проводимые инспекторами управления, деятельность флота также оказывает негативное воздействие на акватории, так, периодически выявляются нарушения, связанные со сбросом сточных вод и обращением с нефтесодержащими отходами», - уточнили в ведомстве.