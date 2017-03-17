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Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно: РИА "Восток-Медиа"
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Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно

Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
Прокуратура возражать не стала
сегодня, 08:41
Закон | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Бывшего строителя Приморского океанариума решили освободить досрочно в омском суде. Прокуратура не стала возражать против УДО, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ТАСС.

Накануне Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего генерального директора и владельца НПО «Мостовик» Олега Шишова.

«Суд в ходе выездного заседания в колонии № 8 Омска удовлетворил ходатайство и постановил выпустить по УДО Олега Шишова», - отметили в канцелярии суда. Решение вступит в силу 26 марта, если не будет обжаловано.

«Представители прокуратуры принимали участие в заседании суда и не возражали против УДО Олега Шишова. Решение об оспаривании судебного приказа будет принято после получения его копии», - заявила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

16 сентября 2016 года Куйбышевский районный суд Омска приговорил экс-руководителя НПО «Мостовик» к четырём годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. В этом сроке учли и приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума.

По данным суда, Шишов внёс в финансовые документы компании и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически эти организации работы для «Мостовика» не выполняли.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сам Шишов отрицал свою вину. Он также был не согласен с вынесенным приговором

 
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Комментарии
  • прохожий  (сегодня, 09:05 )

    будь проклята эта страна! бедную бабку за пачку печенья из супермаркета прессуют. за мешок картошки сажают, а тварь, реальную тварь, за миллиард выпускают! и ГПК с кунаками ворует "пачками". спасибо, ВВП!

  • Алиса  (сегодня, 09:17 )

    Полностью с Вами согласна!!! Страна, где законы для богатых!!!

  • чаки  (сегодня, 09:09 )

    реальная тварь это Поплавский

  • Пётр  (сегодня, 09:10 )

    Димонан в РФ рай.

  • Ник  (сегодня, 09:30 )

    Прежде чем обвинять человека, нужно знать этого человека. Я работал с этим человеком и могу сказать, что это один из честнейших людей. Имея самую крупную мостростроительную компанию, для него те суммы которые ему приписывают это копейки. Только никто не упоминает, что объекты Сочи он построил за свой счет, государство ему не выплатили ни копейки.

  • 22  (сегодня, 10:35 )

    Я тоже хочу сказать слова защиты в адрес этого человека. Проблемы у него начались когда он стал требовать оплату у УСК Мост и за выполненные работы по Сочи, где стройку он вел на кредиты, которые он сам взял на эту стройку. Эти негодяи из правительства, чтобы не платить ему организовали его посадку.



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