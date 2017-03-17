Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно

Бывшего строителя Приморского океанариума решили освободить досрочно в омском суде. Прокуратура не стала возражать против УДО, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ТАСС.

Накануне Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего генерального директора и владельца НПО «Мостовик» Олега Шишова.

«Суд в ходе выездного заседания в колонии № 8 Омска удовлетворил ходатайство и постановил выпустить по УДО Олега Шишова», - отметили в канцелярии суда. Решение вступит в силу 26 марта, если не будет обжаловано.

«Представители прокуратуры принимали участие в заседании суда и не возражали против УДО Олега Шишова. Решение об оспаривании судебного приказа будет принято после получения его копии», - заявила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

16 сентября 2016 года Куйбышевский районный суд Омска приговорил экс-руководителя НПО «Мостовик» к четырём годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. В этом сроке учли и приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума.

По данным суда, Шишов внёс в финансовые документы компании и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически эти организации работы для «Мостовика» не выполняли.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сам Шишов отрицал свою вину. Он также был не согласен с вынесенным приговором.