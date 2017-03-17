Студентов ДВФУ водят на лекции в океанариум

Позже на интерактив по морской биологии пригласят учащихся ВГУЭС и Дальрыбвтуза

Часть занятий для студентов-иностранцев во Владивостоке теперь проходит в новом океанариуме. Учащиеся Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) первыми включились в совместный образовательный проект Фонда «Русский мир» и Приморского океанариума. На интерактивных лекциях по морской биологии студенты из Латинской Америки, Азии и Африки узнают об эволюции жизни на Земле и разнообразии обитателей Мирового океана.

По информации пресс-службы федерального университета на острове Русском, лекции являются частью программы «Очарование Тихоокеанской России». Раз в неделю океанариум будут посещать студенты Центра русского языка и культуры ДВФУ, которые готовятся поступать в Школу биомедицины. Это – молодёжь из Бразилии, Колумбии, Эквадора, Мексики, Китая, Вьетнама, Ливана, Афганистана, Египта, Замбии и Никарагуа.













Разработчик программы интерактивного обучения - аспирант Школы естественных наук ДВФУ Эдуардас Чичинскас. Он рассказал: «На занятиях иностранные студенты постепенно познакомятся с базовыми понятиями экологии, теорией эволюции, узнают о роли и ценности морской флоры и фауны, её уникальном разнообразии. Особенность программы заключается в прикладном характере, ведь язык своей будущей специальности слушатели изучают в окружении морских обитателей. Уверен, им такой формат очень понравится».

Позже на лекции по морской биологии пригласят студентов ВГУЭС и Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что открытие океанариума в сентябре 2016 года стало долгожданным событием для жителей и гостей Приморья. Попасть туда может любой желающий, недавно вновь открылся дельфинарий. В то же время после гибели нескольких животных минувшей осенью и резонансного поста одного из сотрудников сейчас океанариум пытается восстановить свою репутацию в суде.



























