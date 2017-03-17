Владивостокские энергетики оставят без света Чуркин и Эгершельд

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В городе запланированы очередные отключения света
|Фото: sev.life
Сегодня, 17 марта, часть приморской столицы останется без электроэнергии. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа». Значительная часть обесточенных домов находится в двух районах приморской столицы – мысе Чуркина и мысе Эгершельд.
По информации «Владивостокских электрических сетей», в промежутке с 9 утра до 17 вечера ожидаются отключения света по следующим адресам:
проспект 100-летия Владивостока, 99;
Авраменко, 13а;
Александровича, 22, 24, 26, 30а, 32, 32а;
Артековская, 9, 10;
Верхнепортовая, 40, 40а, 42, 44, 44а, 50, 54, 56, 56а, 62а, 62-б;
Волжская, 1;
3-й Восточный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Восточный проспект, 1, 1а, 2, 4, 10, 14;
3-я Встречная, 14;
Дачная, 9, 15;
Калинина, 6, 14, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51;
Ладыгина, 4, 5, 11;
Минеральная, 1а, 1-б, 5в, 5д;
Нейбута, 87;
Нижнепортовая, 2;
Подгорная, 1, 2, 6;
Полярная, 7-б, 7в;
Разина, 8, 8-б, 27, 29, 31;
Софьи Перовской, 1, 5а, 7, 9, 9а, 11;
Станюковича, 52, 53, 54;
Черняховского, 3;
Шкотовский переулок, 6-б;
Штилевая, 25.