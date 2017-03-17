Владивостокские энергетики оставят без света Чуркин и Эгершельд

Сегодня, 17 марта, часть приморской столицы останется без электроэнергии. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа». Значительная часть обесточенных домов находится в двух районах приморской столицы – мысе Чуркина и мысе Эгершельд. По информации «Владивостокских электрических сетей», в промежутке с 9 утра до 17 вечера ожидаются отключения света по следующим адресам: проспект 100-летия Владивостока, 99; Авраменко, 13а; Александровича, 22, 24, 26, 30а, 32, 32а; Артековская, 9, 10; Верхнепортовая, 40, 40а, 42, 44, 44а, 50, 54, 56, 56а, 62а, 62-б; Волжская, 1; 3-й Восточный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Восточный проспект, 1, 1а, 2, 4, 10, 14; 3-я Встречная, 14; Дачная, 9, 15; Калинина, 6, 14, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51; Ладыгина, 4, 5, 11; Минеральная, 1а, 1-б, 5в, 5д; Нейбута, 87; Нижнепортовая, 2; Подгорная, 1, 2, 6; Полярная, 7-б, 7в; Разина, 8, 8-б, 27, 29, 31; Софьи Перовской, 1, 5а, 7, 9, 9а, 11; Станюковича, 52, 53, 54; Черняховского, 3; Шкотовский переулок, 6-б; Штилевая, 25.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform