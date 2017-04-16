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Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика": РИА "Восток-Медиа"
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Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"

Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"
Выясняются все обстоятельства инцидента
вчера, 21:38
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводят доследственную проверку по факту хулиганских действий со стороны мужчины в доме на улице Крыгина в городе Владивостоке. Об этом сегодня вечером РИА «Восток-Медиа» сообщила официальный представитель ведомства Аврора Римская.

Сегодня утром во Владивостоке день Светлой Пасхи стартовал с жёсткого бытового «боевика». События развернулись в доме № 34 по улице Крыгина. В пьяном угаре мужчина напал на свою жену с ножом. По словам очевидцев, приехавшим около 7 утра медикам пришлось занять оборону. Пьяный дебошир стал угрожать медикам ружьём. Затем к дому потянулись силовики. Нарушителя общественного порядка удалось задержать, когда у него кончились патроны.

«Предварительно установлено, что мужчина произвёл выстрел в воздух из ружья. При этом кого-либо в этот момент в помещении не находилось, в том числе и сотрудников скорой медицинской помощи», – утонила Аврора Викторовна. 

По её словам, ранее бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь супруге дебошира и после отказа от госпитализации медики уехали с места, без каких либо конфликтов. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, опрошены медицинские работники, очевидцы. 

 
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Комментарии
  • Шалтай Болтай  (14 минут назад)

    Дикая тварь с дикого леса! В клетку на пяток годков, чтобы было время осмыслить о своём поведении.



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