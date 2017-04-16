Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"

Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводят доследственную проверку по факту хулиганских действий со стороны мужчины в доме на улице Крыгина в городе Владивостоке. Об этом сегодня вечером РИА «Восток-Медиа» сообщила официальный представитель ведомства Аврора Римская.

Сегодня утром во Владивостоке день Светлой Пасхи стартовал с жёсткого бытового «боевика». События развернулись в доме № 34 по улице Крыгина. В пьяном угаре мужчина напал на свою жену с ножом. По словам очевидцев, приехавшим около 7 утра медикам пришлось занять оборону. Пьяный дебошир стал угрожать медикам ружьём. Затем к дому потянулись силовики. Нарушителя общественного порядка удалось задержать, когда у него кончились патроны.

«Предварительно установлено, что мужчина произвёл выстрел в воздух из ружья. При этом кого-либо в этот момент в помещении не находилось, в том числе и сотрудников скорой медицинской помощи», – утонила Аврора Викторовна.

По её словам, ранее бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь супруге дебошира и после отказа от госпитализации медики уехали с места, без каких либо конфликтов. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, опрошены медицинские работники, очевидцы.