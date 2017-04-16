Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам

|
|
В городе с утра стреляли, а к обеду танцевали
|Фото: РИА "Восток-Медиа" - Анастасия Пьянкова
Сегодня, 16 апреля, в столице Приморья состоялся крестный ход в честь праздника Светлой Пасхи. Горожане в сопровождении духовенства и казаков шли от Покровского парка по Океанскому проспекту до Светланской – к стеле в память о присвоении Владивостоку звания «Город воинской славы», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Светлая Пасха является самым важным праздником в православном календаре. Пасха знаменует воскрешение Иисуса Христа, символ возрождения всего сущего на земле. Каждый желающий мог поучаствовать в крестном ходе и поддержать традицию. После короткой проповеди митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина на Спортивной набережной горожане праздновали Пасху под звуки народной музыки и гул танцующей толпы.
В столице соседнего региона, Хабаровске, отпраздновать молитвой Светлое Христово Воскресение собрались около тысячи жителей города.
Как ранее проинформировало РИА «Восток-Медиа», Пасха во Владивостоке началась с перестрелки. Рано утром житель Эгершельда порезал свою жену, после чего отказался подпустить к ней медиков, вооружившись ружьём.
Скучно, девочки. Каждый раз одно и тоже. Куличи , цветные яйца, ну водка. По-моему, выдохся этот иудейско-христианский праздник, так , исполняют.
Чувака на грузовике прав надо лишить.
Зря брюзжите. Это красиво. Наряды. Краски. Спектакль хорошо продуман и оформлен. Это профессиональный цирк, балаган, его надо уважать. Верить в это тоже можно, но это уже к психиатрам. Единственно, что раздражает - эти ритуалы должны проходить в специально отведённых для этого местах, если я приду в церковь и выскажу всё, что я думаю о религии, это и не справедливо - они тут уединились, чтобы поговорить со своим о своём, и мне тут не место, но вот они вышли на свободные от религии улицы моего города, мешают мне жить по моим светским привычкам, а привычки светские свободные - могу и оскорбить случайно, если мне по своим делам проехать нельзя. Могу вслух сказать, что мозг человеку дан, чтобы думать, но не верить. И одеты вы, в кривой колонне, как ряженные. Раздражаете безнаказанным вторжением в мою личную светскую жизнь. И странной конституцией, которая гарантирует мне одно, а своим позволяет другое.