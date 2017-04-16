Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам

В городе с утра стреляли, а к обеду танцевали

Сегодня, 16 апреля, в столице Приморья состоялся крестный ход в честь праздника Светлой Пасхи. Горожане в сопровождении духовенства и казаков шли от Покровского парка по Океанскому проспекту до Светланской – к стеле в память о присвоении Владивостоку звания «Город воинской славы», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Светлая Пасха является самым важным праздником в православном календаре. Пасха знаменует воскрешение Иисуса Христа, символ возрождения всего сущего на земле. Каждый желающий мог поучаствовать в крестном ходе и поддержать традицию. После короткой проповеди митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина на Спортивной набережной горожане праздновали Пасху под звуки народной музыки и гул танцующей толпы.





В столице соседнего региона, Хабаровске, отпраздновать молитвой Светлое Христово Воскресение собрались около тысячи жителей города.

Как ранее проинформировало РИА «Восток-Медиа», Пасха во Владивостоке началась с перестрелки. Рано утром житель Эгершельда порезал свою жену, после чего отказался подпустить к ней медиков, вооружившись ружьём.







































