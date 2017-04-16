Жительница Владивостока призывает спасти уток-мандаринок от мусора

Во Владивостоке в районе Фанзавода «утопает» в мусоре место обитания мандаринок. Это редкий вид уток, особо охраняемый и занесённый в Красную книгу. Они обитают на территории Приморья, задерживаясь там до самых морозов, а на зиму улетают на юг. Сейчас в водоёме, где приютились птицы, и в окрестностях скопилось много хлама — пластиковую тару, полиэтиленовые пакеты и прочий мусор побросали безответственные горожане-отдыхающие.

«Друзья! Нужна помощь! Посильная! Известное во Владивостоке место обитания мандаринок утопает в мусоре. В прошлом году мы сами понемногу убирали там банки-пакеты-бутылки. Но 4 руки это мало. Предлагаю 22 апреля, в субботу, встретиться и почистить старицу. Сбор в 10:20-10:30», — обратилась к горожанам в «Фейсбуке» Ольга Васик.

Кроме того, женщина просит оказать финансовую поддержку в строительстве дуплянок для мандаринок, поскольку птиц прилетает много, а естественных дупел в округе, которые могут стать временным жильём для уток, всем не хватает.





Как писало РИА «Восток-Медиа», жители Владивостока обнаружили укромное местечко в районе Фанзавода, где проживают утки-мандаринки, ещё осенью 2015 года. Близость людей совершенно не пугала перелётных птиц. Владивостокцы стали с того времени прикармливать пернатых.