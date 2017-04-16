На "Земле леопарда" потушили лесные пожары

В Хасанском районе Приморья пожарные в субботу, 15 апреля, ликвидировали возгорания на территории национального парка «Земля леопарда». Сегодня специалисты продолжают дежурить там. По словам вице-губернатора Евгения Вишнякова, туда дополнительно направлены сотрудники Приморского лесничества, специальная техника, в том числе два лесопожарных комплекса. Больше возгораний на землях нацпарков, заповедников и заказников пока нет.

Всего на территории Приморья за минувший сутки пожары ликвидированы в девяти муниципалитетах на площади более 230 гектаров, их тушили более 240 человек и 46 единиц техники. Сейчас в Приморье действует 12 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади более 234 гектаров, половина из них уже локализована примерно на половине проблемных площадей.

По данным пресс-службы краевой администрации, всего на территории Приморья с начала года зарегистрирован 161 лесной пожар на площади 10 330 гектаров, из них на землях лесного фонда выгорело более 2 800 гектаров. Основная площадь выгоревших территорий — более 7200 гектаров — это нелесные земли, где горела сухая трава.

Как писало РИА «Восток-Медиа», с середины марта в Приморье действует особый противопожарный режим. Его вводят регулярно в межсезонье, когда лес стоит без листвы и сильно подвержен опасности возгораний.