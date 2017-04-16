На центральном рынке Уссурийска взрослые "развели" ребёнка на телефон

Полиция выясняет, был ли это единичный случай у задержанных

Полицейские Уссурийска задержали двоих подозреваемых в мошенничестве. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала стражам закона, что её несовершеннолетний сын лишился мобильного телефона после встречи с неизвестными.

Полицейские установили, что школьник после занятий прогуливался с приятелем по территории центрального рынка. Незнакомые люди попросили у подростка телефон для того, чтобы совершить звонок. Завладев средством связи, злоумышленники скрылись.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте 26 и 19 лет. В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что похищенным телефоном распорядились по своему усмотрению. Сотрудники полиции проверяют их причастность к ранее совершённым преступлениям», — уточнили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

Оба задержанных стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину. Преступление закона может стоить им до пяти лет лишения свободы.