Элита мирового самбо собралась на острове Русском

Во Владивостоке накануне стартовал представительный международный турнир по самбо категории «А» Мемориал Юрия Потапова. В престижных смотринах принимают участие 150 борцов из России, Южной Кореи, Армении, Белоруссии, ФРГ, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Румынии, Таджикистана, Украины, Финляндии и Франции, информирует РИА «Восток-Медиа».





В субботу и воскресенье на острове Русском, в кампусе ДВФУ проходит один из этапов Кубка мира – юбилейный, 20-й международный турнир по самбо «Мемориал Юрия Потапова» среди мужчин и женщин. Участники выступают в девяти весовых категориях. Зрители, для которых вход на турнир свободный, могут в эти дни увидеть спортсменов, входящих в основной и юниорский составы сборной команды России. Наблюдатели отмечают зрелищность поединков и высокую конкуренцию.









Соревнования изначально посвящены памяти Юрия Потапова – первого президента Приморской федерации дзюдо и самбо, вице-президента Всероссийской федерации самбо. Первые три года мемориал проходил как всероссийский турнир, в последующем ему присвоили международный статус и самую высокую квалификацию (турнир категории А), куда приезжает элита самбистов со всего мира.







































































































