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Элита мирового самбо собралась на острове Русском: РИА "Восток-Медиа"
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Элита мирового самбо собралась на острове Русском

Элита мирового самбо собралась на острове Русском
Спортсмены борются за медали Мемориала Юрия Потапова
сегодня, 09:18
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко

Во Владивостоке накануне стартовал представительный международный турнир по самбо категории «А» Мемориал Юрия Потапова. В престижных смотринах принимают участие 150 борцов из России, Южной Кореи, Армении, Белоруссии, ФРГ, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Румынии, Таджикистана, Украины, Финляндии и Франции, информирует РИА «Восток-Медиа».


 

В субботу и воскресенье на острове Русском, в кампусе ДВФУ проходит один из этапов Кубка мира – юбилейный, 20-й международный турнир по самбо «Мемориал Юрия Потапова» среди мужчин и женщин. Участники выступают в девяти весовых категориях. Зрители, для которых вход на турнир свободный, могут в эти дни увидеть спортсменов, входящих в основной и юниорский составы сборной команды России. Наблюдатели отмечают зрелищность поединков и высокую конкуренцию.


 

 

Соревнования изначально посвящены памяти Юрия Потапова – первого президента Приморской федерации дзюдо и самбо, вице-президента Всероссийской федерации самбо. Первые три года мемориал проходил как всероссийский турнир, в последующем ему присвоили международный статус и самую высокую квалификацию (турнир категории А), куда приезжает элита самбистов со всего мира.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • 7003  (сегодня, 12:57 )

    А с чего это скакуины пожаловали к агрессорам?



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