Приморский океанариум пытается восстановить свою репутацию в суде

Сегодня в Первореченском суде Владивостока состоялось первое заседание по делу о защите чести и достоинства Приморского океанариума. Руководство учреждения подало в суд на своего сотрудника, тренера морских млекопитающих Романа Фадеева. В октябре прошлого года он написал эмоциональный пост в социальной сети Facebook, в котором негативно отозвался о работе комплекса. Это произошло после того, как за одну неделю в океанариуме погиб сивуч Старк, а затем - два дельфина-белобочки. Пост Фадеева, начинающийся со слов «Разговор ни о чём, который поставит крест на моей карьере тренера мормлеков», мгновенно разошёлся по соцсетям Приморья и вызвал настоящую волну народного гнева. Руководство океанариума заявило о том, что слова Романа Фадеева являются чистой ложью, и подало на него в суд. Работодатель намерен добиться того, чтобы тренер удалил скандальный пост и опроверг его. Никаких исковых требований к нему пока не выдвигалось.

Без американцев не обойтись

На сегодняшнем заседании самого Романа Фадеева не было – он не смог явиться в суд из-за напряжённого графика. Его интересы представляли два адвоката. Перед началом процесса они заявили несколько ходатайств. Так, защитник Дмитрий Афанасьев попросил судью Елену Миронову передать дело в арбитражный суд. Он отметил, что Приморский океанариум помимо научной деятельности занимается предоставлением платных услуг. «В связи с этим руководство учреждения могло решить, что заявление нашего подзащитного отпугнёт клиентов. То есть нанесёт прямой ущерб их коммерческой деятельности», - сообщил он. Подобные споры, по мнению защитника, стоит решать именно в арбитраже, а не в районном суде. Как пояснил адвокат в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа», после публикации Романа Фадеева в «Фейсбуке» многие приморцы действительно стали с недоверием относиться к океанариуму. То есть вопрос действительно упирается в деньги. Вполне возможно, что в дальнейшем представители океанариума заявят требования о денежной компенсации. Впрочем, пока такой вопрос на процессе не поднимался, и поэтому судья отклонила ходатайство.

Второй адвокат Фадеева, Дмитрий Чугунов, попросил суд привлечь к процессу третью сторону – а именно представителей социальной сети Facebook. По словам защитника, ни один пост в социальной сети не может быть опубликован без участия работников данной компании. Поэтому для того, чтобы учесть все аспекты дела, к нему стоит привлечь и американцев. Судья отклонила и это ходатайство – как преждевременное. Адвокат заявил требование до изучения фактических обстоятельств дела судом.

«Знаете, что чувствует тренер?» и другие обидные вопросы

После рассмотрения ходатайств начался сам процесс. Первой на нём выступила представительница интересов океанариума Ульяна Смоленкова. Она рассказала о сути выдвигаемых претензий. По её словам, текст Романа Фадеева нанёс серьёзный ущерб репутации учреждения. Впрочем, не весь пост целиком: речь идёт о нескольких предложениях из всего, довольно обширного, повествования. Например, такой пассаж: «В идеальной ситуации в подобном заведении главными, основной фигурой, вокруг которой всё должно крутиться, должны быть звери. Лучшая рыба по качеству, вода в бассейнах идеальная... Но в Приморском океанариуме это не так». Как отметила девушка, дело обстоит с точностью до наоборот.

По мнению адвоката Дмитрия Чугунова, это является не более чем оценочным мнением, которое не может рассматриваться в суде. «Лучшая рыба, идеальная вода – эти вещи никак нельзя измерить, это индивидуальные оценочные критерии. Верховный суд прямо сообщает о том, что если в подобных суждениях нет прямого оскорбления, то за них не могут привлечь к ответственности», - заявил он.

Серьёзную полемику вызвали и другие обидные пассажи из текста Романа. Так, по мнению Ульяны Смоленковой, порочат честь океанариума несколько риторических вопросов. «Знаете, что чувствует тренер, получающий рыбу для своих зверей, у которой из головы воняет гнилью?», «Знаете, что чувствует тренер, у которого вода в бассейне главного корпуса со временем приобретает зелёный цвет из-за того, что система жизнеобеспечения не справляется с очисткой продуктов жизнедеятельности зверей?», «Вас что-нибудь, кроме денег, волнует?» - подобные фразы, по мнению истца, бросают тень на деятельность учреждения и представляют его сотрудников как корыстных эгоистов.

Адвокаты же считают, что вопросы, которыми задаётся Роман Фадеев в ходе повествования, не могут быть расценены как «порочащие честь и достоинство» или как «несоответствующие действительности». По одной причине – такой критерий может применяться лишь к утвердительным высказываниям. Ульяна Смоленкова возразила, что в данном случае эти вопросы являются лишь переформулированными утверждениями. Однако с юридической точки зрения это не более чем игра словами – для таких заявлений требуется как минимум специальная экспертиза.

Правда или нет?

Однако самый важный вопрос в данном деле заключается в следующем: действительно ли Роман Фадеев написал неправду? В пользу слов опального тренера морских млекопитающих говорят заключения правоохранительных органов. «В ходе проверок работы океанариума обнаружились документальные нарушения процесса утилизации погибших животных. Кроме того, согласно данным приморской природоохранной прокуратуры, начальник отдела кормокухни ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. Кроме того, выявлены случаи загрязнения воды ядовитой синегнойной палочкой. Эту бактерию обнаружили на теле погибшего дельфина Лео», - рассказал Дмитрий Чугунов.

Согласно закону, убеждать суд в своей правоте автор якобы порочащих высказываний должен самостоятельно. Защитники Фадеева намерены доказать, что всё, описанное в скандальном интернет-посте, соответствует действительности. Для этого они отправили ряд запросов в различные структуры, в том числе к истцу. «Часть документов, которые нам потребуются, составляют коммерческую тайну океанариума. Поэтому есть вероятность того, что нам их не предоставят. В этом случае нам придётся просить суд посодействовать в получении документов», - рассказал Дмитрий Чугунов. Доказательства своей правоты адвокаты Фадеева намерены озвучить через месяц, когда состоится следующее заседание по данному делу.







