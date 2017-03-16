Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье

Сегодня в Артёмовском городском округе не только взорвался бензовоз, но и произошло смертельное ДТП. Из-за случайного знакомого погибла 39-летняя местная жительница – мать троих детей.

Днём 16 марта хронику происшествий в Приморском крае пополнила авария на просёлочной дороге в посёлке Заводском, который является частью Артёма. Пресс-секретарь городского отдела МВД Оксана Дарявина рассказала РИА «Восток-Медиа»: «Сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на водителя мопеда «Сузуки», который ехал без госномеров, и решили проверить у него документы. В ответ на требование остановиться он, наоборот, ускорился и хотел скрыться. Закончилось всё трагически: 32-летний мужчина не справился с управлением, мопед упал с обрыва, и погибла 39-летняя пассажирка. У неё осталось трое несовершеннолетних детей. А познакомилась женщина с этим водителем буквально на днях».

Полицейские выяснили, что у виновника аварии нет прав, зато есть алкоголь в крови. Прежде всего, оформили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Мировой суд назначил наказание - 10 суток административного ареста.

Кроме того, следователи собираются возбудить уголовное дело по факту ДТП, повлёкшего по неосторожности смерть человека.







