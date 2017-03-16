Полиция Приморья задержала поджигателя торгового центра

Он хотел сбежать с места преступления, но уже во всём признался

Полицейские вычислили подозреваемого в поджоге городского ГУМа в Партизанске Приморского края. Об этом происшествии РИА «Восток-Медиа» подробно сообщало сегодня утром, сам пожар случился ночью.

По информации, которую к этому часу опубликовала пресс-служба краевого управления МВД, подозреваемого уже задержали. Это 30-летний местный житель, который находился на втором этаже торгового центра и сразу после поджога пытался скрыться. При задержании он оказал сопротивление стражам порядка. В итоге злоумышленника всё равно схватили и доставили в отдел полиции. Там он и признался, что хотел поживиться в одной из торговых точек и забрался туда, разбив оконное стекло. При этом был пьян и решил «похулиганить» дальше, устроив пожар.

Обошлось без пострадавших, но вот сумма ущерба для предпринимателей должна быть значительной – огонь бушевал на площади 300 квадратных метров. По данным регионального управления МЧС, ночью и утром на месте происшествия работали 45 человек личного состава, 7 единиц техники и два звена газодымозащитной службы.

Следователь отдела полиции возбудил уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение»). Также полицейские решают вопрос о возбуждении второго дела - по факту умышленного повреждения или уничтожения чужого имущества.