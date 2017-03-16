В Приморье объявлен новый этап диспансеризации

Более 20 тысяч человек уже прошли углублённый медосмотр

В 2017 году бесплатный углублённый медосмотр в Приморье смогут пройти более 135 тысяч человек. Диспансеризация постепенно набирает обороты во всех муниципалитетах. Крупные организации, понимающие, что такое социальная ответственность, организуют коллективные походы своих сотрудников на медосмотр. При этом диспансеризация остаётся добровольным делом каждого гражданина.

Сотрудники краевого департамента здравоохранения отметили, что диспансеризация помогает обнаружить на ранних стадиях опасные болезни. Как правило, это раковые опухоли, а также наследственные заболевания, которые могут быть обнаружены лишь при тщательном обследовании. Их выявление на ранних стадиях позволяет спасти жизнь пациенту. В прошлом году у приморцев было диагностировано более 100 тысяч различных, в том числе опасных заболеваний.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Для этого необходимо иметь при себе полис ОМС и паспорт гражданина РФ.

В этом году углублённый медицинский осмотр, направленный на раннее выявление заболеваний и предрасположенности к ним, смогут пройти 135 164 приморца в возрасте от 21 года.

Сейчас диспансеризации подлежат люди, родившиеся в следующие года: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921.