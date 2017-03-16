Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника во Владивостоке

Следователи Приморья занялись расследованием гибели школьника. Тело мальчика лежало в одном из дворов Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

15 марта во Владивостоке, около одного из домов на улице Тухачевского, прохожие обнаружили тело подростка. Как рассказали корреспонденту редакции в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю, он получил травмы, характерные для падения с высоты. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Подробностей происшествия журналистам пока не сообщают.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что за 10 месяцев 2016 года подростки в городах и посёлках Приморья совершили 74 попытки суицида, 13 из них закончились летальным исходом. По каждому случаю попытки суицида, совершённой несовершеннолетним, организуется доследственная проверка. Органы прокуратуры края также мониторят информацию в Интернете на предмет распространения там призывов к суициду. В том случае, если специалисты обнаруживают в Сети подобные публикации и группы в социальных сетях, принимают меры прокурорского реагирования, направленные на блокирование данных интернет-ресурсов.