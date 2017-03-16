Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки

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Александр Приходько жалуется на боли в сердце
|Фото: facebook.com/Александр Приходько
Депутат думы города Владивостока Александр Приходько уже 18 дней не ест. Он ждёт ответ от президента России Владимира Путина по поводу уголовного дела, заведённого в отношении депутата ещё в 2015 году. Народного избранника мучает рвота, он не чувствует руку, а сегодня появились боли в сердце, сообщает РИА «Восток-Медиа».
О том, как проходит голодовка, Александр Приходько ежедневно сообщает на своей странице в Facebook. Сегодня, на 18-й день отказа от пищи, депутат написал, что ответа от Путина до сих пор нет, и он получает только различные отписки, которые даже стыдно цитировать. Приходько рассказал, что его поддержала супруга и тоже написала Путину. Жена голодающего уверена в фальсификации уголовного дела и хочет, чтобы глава государства обратился в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру по этому поводу. Однако и супруга Приходько, по его же словам, получила «ответ под копирку».
Между тем за прошедший день депутат потерял ещё 500 граммов в весе. Его состояние крайне ухудшилось.
«Два раза рвота, затем боль в сердце, перестал чувствовать левую руку, холодный пот, силы просто покинули (не мог самостоятельно встать с кровати). С утра сегодня боли в области сердца слабые, тошнота, слабость», - перечисляет последствия голодовки Александр Приходько.
Подписчики советуют прекратить голодовку и вернуться к нормальной жизни. Сам депутат только благодарит за поддержку: «Думаю, недолго осталось! Спасибо!».
Народный избранник отказался от еды 27 февраля. В этот день он заявил, что будет голодать до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, возбуждённым против него СК РФ, а также не прокомментирует проекты по климату и городу будущего.
Александр Приходько известен во Владивостоке своими оригинальными идеями. Ещё в прошлом году, например, народный избранник хотел присвоить Владимиру Путину звание «Почётный гражданин города Владивостока». «За время его руководства нашей страной и политической партией «Единая Россия» Владивосток получил огромное развитие, стал процветающим и более привлекательным для жизни, о чём свидетельствует уменьшение оттока населения», - пояснил тогда Приходько.
До этого РИА «Восток-Медиа» публиковало серию материалов о том, как Приходько хотел перенести устье реки Амур и изменить климат в Приморье.
Что то дохловатый депутат какой то, нормальный человек может прожить месяц без пищи и неделю без воды!
Придёт и твоё время , посмотрим сколько ты протянешь .
Даже не знаю как его назвать, ну не дружит человек с голой, что тут поделаешь, он мне напоминает Ляшко, два брата акробата, навалил палкой узбеку на помойке, а теперь открещивается. Нет нет силы признать свою вину и ответить по закону за содеянное, то такому не место в депутатах. Да и идеи бредовые, повернуть Амур вспять, построить дом на 50000 человек, дядя пересмотрел фантастики или трава у него была забористая. Ни один нормальный и здравомыслящий человек не станет нести такую чушь.
подстричься не судьба?
Приходько голодает??? Сомневаюсь! Он слишком любит себя родимого! Все это для того чтобы продлить еще на один срок свои депутатские полномочия!!! Четыре года мы были депутатами Думы Владивостока, работали довольно дружно! Но когда приблизился срок перевыборов, он предал меня не задумываясь!!! Это уже в прошлом, но я ему не верю!!! Лобода Владимир Николаевич.
Перед "не задумываясь" нужно ставить запятую.
100/16
На джигурду похожий.