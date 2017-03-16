Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Более 200 коллективов съедутся на конкурс "Голоса Приморья" : РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 16 марта 2017 года, 21:12
Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
Трутнев в Мумбаи рассказал бизнесу о "дальневосточных" преференциях
Трутнев в Мумбаи рассказал бизнесу о "дальневосточных" преференциях
Картина дня в Хабаровском крае: пикет таксистов и долгожданный автобус
Картина дня в Хабаровском крае: пикет таксистов и долгожданный автобус
Школьникам Владивостока сообщили дату выпускного бала
Школьникам Владивостока сообщили дату выпускного бала
В Артёме взорвался бензовоз с топливом
В Артёме взорвался бензовоз с топливом
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:10
Пожарные тушат здание крупного торгового центра в Приморье
сегодня, 07:00
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных
сегодня, 16:06
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
сегодня, 18:26
В Артёме взорвался бензовоз с топливом
вчера, 21:45
В Приморье мужчина сбил ребёнка и попытался откупиться за 1000 рублей
сегодня, 09:13
Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
сегодня, 01:03
Глава Крыма Сергей Аксёнов: России нужна монархия
сегодня, 12:36
Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова хотят поместить под стражу
сегодня, 17:27
Полиция Приморья задержала поджигателя торгового центра
сегодня, 11:41
Под Шкотово началось строительство второго участка скоростной трассы

Обсуждаемое
сегодня, 09:13
9

Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
сегодня, 16:06
8

Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
вчера, 21:30
3

Дальневосточными землями заинтересовались в США, Европе и на Украине
вчера, 23:45
3

Установлен виновник крупного ДТП на МКАД
сегодня, 09:42
3

В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом
сегодня, 10:30
3

Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства
сегодня, 01:03
2

Глава Крыма Сергей Аксёнов: России нужна монархия
вчера, 21:45
1

В Приморье мужчина сбил ребёнка и попытался откупиться за 1000 рублей
вчера, 23:38
1

Жириновский предложил отдать "хрущевки" украинцам
сегодня, 08:50
1

Генерал МЧС Диденко: в Приморье возможно повторение паводка
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего вчера, 15:59
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах вчера, 13:40
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 208



Система Orphus

Более 200 коллективов съедутся на конкурс "Голоса Приморья"

Более 200 коллективов съедутся на конкурс "Голоса Приморья"
Многие из них являются опытными участниками этого престижного мероприятия
сегодня, 18:13
Фестивальное Приморье | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com, primorsky.ru, pkcnk.ru

На конкурсе «Голоса Приморья» во Владивостоке встретятся больше 200 коллективов. Почти все районы края отправили своих участников на фестиваль, который стартует уже в эту пятницу, 17 марта. Многие признаются - едут не только за победой, но и за тем, чтобы прикоснуться к культурной жизни краевой столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».


 

Больше 200 заявок получили организаторы дальневосточного конкурса вокалистов «Голоса Приморья». Среди них - участники из Приморского края и гости из Хабаровска, Сахалинской области. Больше половины подавших заявки делают это уже не в первый раз. Например, коллектив из Находки «Приморочка» направил во Владивосток сразу двух солисток и ансамбль из 11 человек. «Чаще всего отправлять так много людей нам не позволяет финансовая ситуация. В этом же году мы немного накопили и смогли отправить целый ансамбль. Двух солисток также поддержит танцевальная группа», - рассказала корреспонденту редакции руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры РФ Светлана Крыгина. На фестивале в этом году «Приморочка» выступит под руководством Татьяны Капризовой.

«Одна из солисток, Оля Мазитова, исполнит композицию на английском языке. Инна Мицар выбрала песню «Ехали цыгане», а ансамбль представит на суд жюри «Ночку луговую», - добавила Крыгина.

В разные годы солисты «Приморочки» получали дипломы лауреатов первой и третьей степени на конкурсе во Владивостоке, также в истории коллектива были выступления в Японии и Корее, где вокалисты смогли завоевать первое место. «В танцах тогда мы уступили и получили третье место. Это был очень значимый опыт для коллектива», - добавила собеседница.

От Находки во Владивосток на этой неделе приедут также коллективы «Музыка любви» и «Богатица».

Не первый раз в масштабном краевом мероприятии участвует вокальная группа «Капель» из Дальнегорска. Их состав будет ещё больше, чем у «Приморочки»: три солиста и два коллектива – «Капель» и детская группа «Капельки», в каждом из которых по 12 человек.

«Один из наших солистов и один из немногих мальчиков, Костя Петров, уже ездил на «Голоса Приморья» в прошлом году и привёз диплом лауреата первой степени. «Капельки» и «Капель» также неоднократно очень успешно выступали», - поделилась заместитель директора местного Дворца культуры химиков Ульяна Демиденко.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сам конкурс пройдёт 17-19 марта  во Владивостоке. Он станет юбилейным, 25-м по счёту. Участников представят в 6 различных возрастных категориях и  трёх номинациях: академическое, народное и эстрадное пение. Конкурсные выступления запланированы 17 и 18 марта на сцене Дворца культуры железнодорожников, а гала-концерт победителей, награждение и торжественное закрытие  - в Приморской краевой филармонии 19 марта с 15 часов. 


 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru