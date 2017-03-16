В Дальнереченском районе создали новый отряд спасателей

В Приморье сформировали новое подразделение поисково-спасательной службы. Отныне оно дислоцируется в Дальнереченском районе на базе пожарной части краевой противопожарной службы. Аналогичное подразделение планируется создать и в Тернейском районе.

По словам вице-губернатора Евгения Вишнякова, создание дополнительных спасательных отрядов позволит снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Спасатели нового отряда будут задействованы в тушении лесных пожаров, а также во время прохождения противопаводкового сезона», – отметил заместитель главы региона.

На вооружении спасателей – автомобиль повышенной проходимости, моторная лодка, необходимое аварийно-спасательное оборудование. Также в ближайшее время в распоряжение отряда поступит квадроцикл», – сообщил директор учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края Юрий Журавель.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье введён особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Эта мера принята в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории региона. Особый режим вводится ежегодно в межсезонье, пока лес стоит без листвы.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю власти порекомендовали принять меры по усилению профилактики пожаров в населённых пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.