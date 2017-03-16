В Приморье планируют посеять в землю шесть тонн кедровых орехов

Нынешней весной в Приморье запланировано посеять на саженцы более 6 тонн кедрового ореха. Спустя три года саженцы укоренят в лесах края. К экологической акции лесники привлекут воспитанников коррекционной школы-интерната из Артёма. На базе этого интерната в прошлом году было создано первое школьное лесничество.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, сейчас в лесопитомнике Михайловского района уже готовят семена и землю для посева. Сеять орехи планируется в конце апреля.

Ежегодно в рамках программы лесовосстановления в Приморском крае высаживается более одного миллиона саженцев кедра. Всего в прошлом году было высажено более трёх миллионов различных пород молодых деревьев. Большей частью это были корейский кедр, ель, ясень.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что губернатор Приморского края Владимир Миклушевский утвердил план из 140 мероприятий по проведению Года экологии в регионе. Он включает семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.

По поручению губернатора в реализации мероприятий Года экологии активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации.