Молодые краеведы Приморья предложили ввести День писателя-мариниста

Члены клуба «Юный краевед», созданного в Приморском краевом отделении Русского географического общества – Обществе изучения Амурского края, предложили для Владивостока новую традицию. По их мнению, городу нужен День писателя-мариниста.

Идея родилась из исследований приморских краеведов, журналистов и поэтов, увлечённых литературными произведениями, в которых повествуется о мореходах, первооткрывателях, военном флоте.

Сегодня в 15:00 молодые краеведы Общества изучения Амурского края и Морского технологического колледжа МГУ имени адмирала Г. И. Невельского соберутся на улице Петра Великого, 4, чтобы обсудить предложенную традицию. На встрече ребята расскажут о приморских писателях-маринистах и поэтах-фронтовиках, обнародуют новые факты, найденные ими в архивах. Принять участие в этой встрече может каждый, кому интересна заявленная тема.

«Всем известна юмористическая повесть, по которой снят прекрасный мультфильм «Приключения капитана Врунгеля». Но не все знают, что автор этой повести Андрей Некрасов жил во Владивостоке, в 1933-м он окончил Владивостокский морской техникум и после этого работал заместителем начальника морского управления треста «Дальморзверпром». О приключениях капитана Врунгеля Некрасов написал в 1937 году. Другой известный писатель, Рувим Фраерман, автор «Дикой собаки Динго», партизанил в Гражданскую войну в Приморье. Ещё один наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Валентин Михайлович Адамюк, ходивший на китобойной флотилии «Алеут», написал пять книг. Недавно он отметил 98-летие. Школьники из клуба нашли интересную информацию и о писателе Николае Сибирякове… Словом, есть немало имён писателей, достойных ежегодного чествования, и мы хотим ввести эту добрую традицию», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель клуба «Юный краевед» Общества изучения Амурского края Алла Самаровна Новик.

Клуб «Юный краевед» уже много лет уделяет большое внимание литературному краеведению. Открытые мероприятия клуба – такие, как краеведческая встреча «Поэты с улицы Пушкинской» или круглый стол «Наш вклад в Год литературы», - собирают полные залы.