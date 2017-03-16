Экс-директор "Радиоприбора" не признал свою вину в суде

Бывший директор владивостокского завода «Радиоприбор» Михаил Харченко отрицает свою вину в невыплате зарплат. Об этом он заявил на сегодняшнем судебном заседании, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА Новости.

В четверг, 16 марта, в Первомайском районном суде Владивостока состоялось заседание по делу экс-директора «Радиоприбора» Михаила Харченко. Его обвиняют в невыплате заработной платы сотрудникам и укрывательстве от налогов. По данным следствия, с июня 2015 года по февраль 2016-го фигурант руководил заводом, при этом из личной заинтересованности не выплачивал деньги работникам. Речь идёт о 1181 человеке, которым в общей сложности не заплатили 219 миллионов рублей. Что интересно, деньги на эти цели у предприятия были. Кроме того, следователи утверждают, что в 2015 году Харченко скрыл 92 миллиона рублей, предназначенные для выплаты налоговых взысканий.

На прошедшем сегодня заседании подсудимый сообщил, что не признаёт свою вину. В связи с этим он попросил суд рассматривать дело в общем порядке, а не в особом. При этом, по словам адвоката, раньше позиция Харченко разительно отличалась от нынешней, и свою вину он признавал.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о бедственном положении крупного и некогда мощного завода «Радиоприбор». В последние три года предприятие постоянно испытывало проблемы с финансовыми поступлениями и хронически задерживало зарплату персоналу. В итоге «Радиоприбор» стал самым крупным должником по оплате труда на Дальнем Востоке. Как рассказал главный судебный пристав Приморья Алексей Кузнецов, на завод приходится две трети исполнительных производств по задержкам зарплаты в крае.