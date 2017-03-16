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Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова хотят поместить под стражу: РИА "Восток-Медиа"
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Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова хотят поместить под стражу

Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова хотят поместить под стражу
Его подозревают в превышении должностных полномочий
сегодня, 12:36
Восток-Медиа FISH | Приморский край
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Фото: fishnews.ru

Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает РИА «Восток-Медиа». В минувшую среду, 15 марта, его уголовное дело передали во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Против руководителя Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО) Льва Бочарова возбудили уголовное дело. Он стал подозреваемым в превышении полномочий. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала представительница Фрунзенского районного суда Владивостока. Накануне туда поступили материалы дела. «Задержание Бочарова признали законным и продлили его срок на 72 часа. Завтра в суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Следствие ходатайствует о помещении подозреваемого под стражу», - уточнили в суде.

Дело против директора ТИНРО-Центра возбудило шестое следственное управление Главного следственного управления СК РФ (расположено в Хабаровске). Стоит отметить, что это уже не первое громкое дело, которое возбудили работники управления. В январе хабаровские следователи начали уголовное преследование главного полицейского сыщика Приморья Ильи Шамратова.

Льва Бочарова задержали два дня назад. Тогда же, 14 марта, силовики провели ряд обысков на рабочем месте руководителя ТИНРО. По первоначальной информации, дело возбудила военная прокуратура ТОФ – однако в ведомстве быстро опровергли данную информацию.

 
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