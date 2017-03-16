Владивостокцы могут заявить свои дворы в программу благоустройства

Администрация Владивостока объявила сегодня о разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Владивостокского городского округа на 2017 год». В рамках заявленных планов муниципалитет благоустроит дворовые территории и общегородские пространства.

В настоящее время специалисты разрабатывают порядок и сроки предоставления предложений граждан о включении дворов и общегородских территорий в муниципальную программу. Также формируется общественная комиссия по обсуждению проекта программы, в которую войдут представители общественных организаций, органов власти, активные жители Владивостока.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов поручил ответственным специалистам завершить разработку необходимой документации до 1 апреля 2017 года.







