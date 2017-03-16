Приморский силач Савкин подвинет портальный кран в честь Крыма

В предстоящее воскресенье, 19 марта, в посёлке Ливадия приморский силач Иван Савкин постарается установить очередной рекорд. В этот раз он нацелился на грузоподъёмный кран. Такие чаще всего размещаются в морских и речных портах, верфях, терминалах, а также используются в монтажно-строительной отрасли. Вес конструкции составляет 312 тонн. Спортсмен намерен начать двигать его ровно в полдень. Своё достижение Иван хочет посвятить годовщине присоединения Крыма к России, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сам Савкин рассказал журналистам, что прожил в Крыму в Ялте всё своё детство – с 1989 по 2000 год.

На Ливадийском судоремонтном заводе, где будет проходить мероприятие, действует пропускная система. Для того, чтобы туда попасть, желающим нужно скинуть заявку на номер телефона организатора, Александра Андрюхина: +7908994-00-98. Приморцы должны оставить свои контактные данные, информацию о транспортном средстве и указать отметку «аккредитация на мировой рекорд».

Кроме того, в субботу, 18 марта, запланирован «Крымский митинг». Дальневосточники по традиции дадут старт всероссийским мероприятиям в честь годовщины возвращения Крыма в состав России. Сторонники случившегося три года назад соберутся у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке. При этом сквер дружбы Приморья и Крыма, помпезно открытый несколько лет назад, встретит третью годовщину в крайне плачевном состоянии.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также сообщало о том, что в последний раз Савкин заявлял о себе после смерти председателя благотворительного фонда «Мама» Натальи Изотовой.