Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства

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16 марта 2012 года его наделили официальными полномочиями
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня исполнилось ровно 5 лет с тех пор, как Приморским краем официально руководит Владимир Миклушевский. Именно в этот день, 16 марта 2012 года, бывший ректор Дальневосточного федерального университета вступил в должность губернатора, сообщает РИА «Восток-Медиа».
До отставки прежнего главы Приморья Сергея Дарькина Владимир Миклушевский был ректором ДВФУ. Этот пост он занимал с октября 2010 года. Большие кадровые перестановки произошли в конце зимы в 2012 году.
28 февраля ректор престижного вуза стал временно исполняющим обязанности главы региона. Спустя только две недели по предложению президента России Владимир Миклушевский был наделён полномочиями губернатора Приморья.
Ранее РИА «Восток-Медиа» подводило предварительные итоги пятилетнего правления Владимира Миклушевского и своеобразного рубежа после саммита АТЭС-2012. В ходе экспертного опроса агентства известные предприниматели, общественные деятели и учёные рассказали, каких показателей за это время удалось добиться команде губернатора в сфере экономики и международных отношений.
как отметит-то? банкет устроит? а нас позовет? простых людей
Нам, обычным людям, период этого правления должны считать год за три. А сколько лет он ещё будем мучить народ Приморья?
Ничего не сделал для Владивостока, а наш город тоже Приморский край. Хочется хоть что-нибудь вспомнить полезного- ничего не идет на ум. Федералы из госбюджета построили многое к САММИТу, то и осталось. Из федерального бюджета ежегодно выделяют деньги на программы, то жилье для молодой семьи, то жилье для детей детских домов, то на постройку жилья для переселения из аварийного жилья, то силовикам, много денег на постройку детских садов, медицину, на дороги и мосты Приморья миллиарды, на пострадавших от затопления летом, теперь на программу благоустройства городов. . . А ГДЕ НАШ ГУБЕРНАТОР и ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ? ГДЕ бюджет края и куда он используется??? А ведь это огромные деньги. Музей - филиал Эрмитажа с готовым зданием не может открыть 5 лет, очистительные до ума не может довести, а обещали в 2012 году, что через 5 лет будем купаться в черте города, полицию не может заставить выполнять обязанности-грязь, уличная торговля, машины ездят по тротуарам, ломают бордюры-людям не пройти, на Русской уже мамочек с колясками не встретить - опасно выйти из двора. . .