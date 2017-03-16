Пожарные тушат здание крупного торгового центра в Приморье

Этой ночью в Партизанске произошёл крупный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». В приморском городе загорелся местный ГУМ. По предварительной информации, магазин подожгли.

Четверг в Приморье начался с серьёзного происшествия. В Партизанске вспыхнул торговый центр «ГУМ» на Ленинской улице. В половине четвёртого в дежурную часть поступила информация о том, что на втором этаже здания начался пожар. Первые расчёты прибыли на место уже через две минуты, однако к этому времени практически весь этаж был охвачен огнём. Локализовать возгорание удалось только к 6 часам утра, в 6:20 открытое горение полностью ликвидировали. Однако борьба с пожаром до сих пор продолжается - огнеборцы ведут проливку конструкций. Как сообщили в пресс-службе главного приморского управления МЧС, общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте происшествия работали 45 человек личного состава, 7 единиц техники и два звена газодымозащитной службы. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщают очевидцы, торговый центр попросту подожгли. По неофициальной информации, полицейским не удалось задержать подозреваемого. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.

Пожары в приморских торговых центрах происходят нередко. Чаще всего эти инциденты довольно незначительны. Однако порой подобные происшествия становятся масштабными. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в Находке загорелся крупнейший в регионе торговый центр. Владельцы здания сообщали о том, что причиной инцидента стал теракт.