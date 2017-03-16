В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом

Во Владивостоке, в краевой детской клинической больнице на Змеинке состоялся брифинг, посвящённый будущему благотворительному вечеру «Единой России». Представители приморского регионального отделения партии рассказали о предстоящем мероприятии, а также показали, на что ушли пожертвования прошлого года.

Благотворительные акции в поддержку тяжелобольных детей партия «Единая Россия» проводит с 2015 года. В первый раз помощь получила краевая детская клиническая больница № 1. Партийцы закупили новое медицинское оборудование для онкологического центра. В 2016-м краевая детская больница № 2 получила средства на создание палаты интенсивной терапии, аналогов которой на сегодняшний день в Приморье нет. В 2017-м единороссы решили провести вечер в рамках Дня борьбы с туберкулёзом, так как число детей, заражённых опасной болезнью, растёт с каждым годом.









«Туберкулёз – сложная инфекция. В нашем крае большое количество детей страдают от этого вируса. Больница решила сделать ставку на профилактику заболевания, – пояснила Светлана Осина, заведующая туберкулёзным лёгочным отделением № 2 Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больницы. – Имеются в виду не традиционные химические методики, а улучшение качества иммунитета. Появилась уникальная возможность лечить детское и подростковое население края, не подключая к терапии сильные химические препараты. Это возможно, если применять галотерапию. Речь идёт о применении в лечебно-профилактических целях сухого аэрозоля поваренной соли (хлорида натрия). Таким методом можно избежать любых аллергических заболеваний дыхательных путей; острых респираторно-вирусных инфекций, сопровождающихся кашлем; хронического бронхита; бронхиальной астмы вне обострения и так далее».

Проект постройки физиотерапевтического отделения для детей, больных туберкулёзом, рассчитан на сумму в 4 миллиона рублей. Партийцы рассчитывают выручить большую часть необходимых средств на специальном благотворительном мероприятии.





«Наша задача провести благотворительный вечер так, чтобы мы смогли собрать нужную сумму, которая бы окупила всю постройку и оснащение. Мы абсолютно чисты перед людьми. Если меценат желает узнать, куда ушли его вложения, мы предоставим ему отчёт. Ни один счёт не проходил без надлежащей проверки и экспертизы. Наша принципиальная позиция – отчитываться за каждую копейку, быть честными с людьми!» – рассказала член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева.

Благотворительный вечер «Единой России» запланирован на 24 марта. Одновременно пройдут аукцион и ярмарка. Взнос для участия в мероприятии – 5 000 рублей.



















