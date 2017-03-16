В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом

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"Единая Россия" объявила подробности благотворительной акции
|Фото: РИА "Восток-Медиа" - Анастасия Пьянкова
Во Владивостоке, в краевой детской клинической больнице на Змеинке состоялся брифинг, посвящённый будущему благотворительному вечеру «Единой России». Представители приморского регионального отделения партии рассказали о предстоящем мероприятии, а также показали, на что ушли пожертвования прошлого года.
Благотворительные акции в поддержку тяжелобольных детей партия «Единая Россия» проводит с 2015 года. В первый раз помощь получила краевая детская клиническая больница № 1. Партийцы закупили новое медицинское оборудование для онкологического центра. В 2016-м краевая детская больница № 2 получила средства на создание палаты интенсивной терапии, аналогов которой на сегодняшний день в Приморье нет. В 2017-м единороссы решили провести вечер в рамках Дня борьбы с туберкулёзом, так как число детей, заражённых опасной болезнью, растёт с каждым годом.
«Туберкулёз – сложная инфекция. В нашем крае большое количество детей страдают от этого вируса. Больница решила сделать ставку на профилактику заболевания, – пояснила Светлана Осина, заведующая туберкулёзным лёгочным отделением № 2 Приморской детской краевой клинической туберкулёзной больницы. – Имеются в виду не традиционные химические методики, а улучшение качества иммунитета. Появилась уникальная возможность лечить детское и подростковое население края, не подключая к терапии сильные химические препараты. Это возможно, если применять галотерапию. Речь идёт о применении в лечебно-профилактических целях сухого аэрозоля поваренной соли (хлорида натрия). Таким методом можно избежать любых аллергических заболеваний дыхательных путей; острых респираторно-вирусных инфекций, сопровождающихся кашлем; хронического бронхита; бронхиальной астмы вне обострения и так далее».
Проект постройки физиотерапевтического отделения для детей, больных туберкулёзом, рассчитан на сумму в 4 миллиона рублей. Партийцы рассчитывают выручить большую часть необходимых средств на специальном благотворительном мероприятии.
«Наша задача провести благотворительный вечер так, чтобы мы смогли собрать нужную сумму, которая бы окупила всю постройку и оснащение. Мы абсолютно чисты перед людьми. Если меценат желает узнать, куда ушли его вложения, мы предоставим ему отчёт. Ни один счёт не проходил без надлежащей проверки и экспертизы. Наша принципиальная позиция – отчитываться за каждую копейку, быть честными с людьми!» – рассказала член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева.
Благотворительный вечер «Единой России» запланирован на 24 марта. Одновременно пройдут аукцион и ярмарка. Взнос для участия в мероприятии – 5 000 рублей.
Нам Своих детей нечем лечит а детей с других стран можем бесплатно лечить ПОчему у нас много детей больных туберкулезом т. к. нас давят налогами да и молодежи работать негде Только чезрез знакомства и либо по блату Сама убедилась Вот и питание у детей плохое
4 миллиона рублей это стоимость одной или двух машин так любимых нашими чиновниками. Может просто вместо машин эти деньги туда направить. Сумма то смешная
Может благотворительные фонды "Дар" Д. А. Медведева помогут.