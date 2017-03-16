Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки

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Маршрут до порта Восточный не безопасен для местных жителей
|Фото: nabludatel.ru
Прокуратура города Находки будет контролировать восстановление дороги Артём – Находка – порт Восточный. Проверяющий орган получил соответствующее решение суда, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Прокуратура города Находки Приморского края в судебном порядке добивается ремонта на дороге по маршруту Артём – Находка – порт Восточный. В ходе одной из проверок специалисты выявили нарушения, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.
Установлено, что дорожное покрытие повреждено на нескольких участках, а выбоины превышают допустимые требования ГОСТа. В прокуратуре подчеркнули, что это может привести к ДТП и причинить вред здоровью водителей.
Прокурор города обратился в суд с иском к департаменту транспорта и дорожного хозяйства края. Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию выполнить ремонт. «Исполнение решения суда находится в прокуратуре города на контроле», - заявили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Там также добавили, что в марте 2017 года в силу вступили изменения в законодательство, ужесточающие ответственность за безопасность дорожного движения. Так, в целях поддержания бесперебойного движения ужесточили ответственность за безопасность при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Размер административного штрафа для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, возрос в 10 раз и варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. Юридические лица понесут ответственность в размере до 300 тысяч. Если в результате ДТП, которое произошло из-за ям, пострадали люди, то штраф возрастает до 100 тысяч и до 500 тысяч рублей для должностных и юридических лиц соответственно.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что часть трассы по маршруту Владивосток – Находка изначально планировалось восстановить в этом году. В прошлом году этого сделать не удалось из-за тайфуна «Лайонрок».
сейчас до августа дотянут а там новый тайфун /смерч/понос/золотуха. и все по кругу.
а въезд в г. большой камень это вообще жесть. всех проверяющих возят на звезду вертолетами. дабы не растрясти на ухабах. местные князьки вообще не чешутся . а миклуха рапортует сечину --все окей инфраструктура для верфи строится. да не смешили бы. а начали бы хотя бы с дорог к этой самой верфи.
До Находки дороги просто нет, если сравнить трассу с 2007 годом то получится земля и небо. Один мост на трассе перед поворотом на Большой Камень с табличкой ВНИМАНИЕ АВАРИЙНЫЙ МОСТ чего стоит, ехать жуть. К сати эта табличка висит уже лет 5. И еще заметил по трассе мелькают таблички установленные видимо местными жителями о том что Губернатора Миклушевского пора снимать. Наверно пора раз жители края требуют.
Боюсь, что к лету эта дорога станет совсем непроезжей. Сейчас начнется оттаивание грунта, а груженые под завязку самосвалы на маршруте Заводской-Б. Камень просто добьют дорогу. А мосты почти все аварийные на трассе Артём – Находка. Где стоит знак 20 т. , где 15 т. , а где и 10 т. А сколько весит груженый под завязку самосвал? До 40 тонн груза может брать.
А зачем ее ремонтировать, если уже скоро инвесторами будет начато строительство новой скоростной четырехполосной дороги "Владивосток-Находка-Порт Восточный" в обход существующей. Новая автодорога позволит позволит увеличить пропускную способность и повысит инвестиционную привлекательность города Находка.
а по вашему ждем светлого будущего(объездной дороги) по уши в дерьме еще три года? вы считаете это нормально?
И как любить свой город? Грязь и разруха, дороги не просто плохие, их практически нет, особенно во дворах, детские площадки разломаны, так плохо Большой Камень ещё никогда не выглядел!!! За каких депутатов голосовать, чтоб что нибудь изменить в лучшую сторону? Мы платим налоги, мы платим ЖКХ и все счёта, так почему так убого в нашем городе???
Администрация всего края и всех районов оглохла и онемела, надеется , что все машины выйдут из строя от таких дорог, само собой всё рассосётся, чем меньше машин, тем легче лавировать между ухабами, водителей превратили в эквилибристов, циркачей. Сколько бы денег не выделяли в эту бездонную бочку, всё равно , дорог нет и не будет. Один отрезок дороги в ПРИМОРЬЕ чудесный и вечный к игорной зоне, только жаль, в ту сторону всем не по пути.