Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки

Прокуратура города Находки будет контролировать восстановление дороги Артём – Находка – порт Восточный. Проверяющий орган получил соответствующее решение суда, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Прокуратура города Находки Приморского края в судебном порядке добивается ремонта на дороге по маршруту Артём – Находка – порт Восточный. В ходе одной из проверок специалисты выявили нарушения, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

Установлено, что дорожное покрытие повреждено на нескольких участках, а выбоины превышают допустимые требования ГОСТа. В прокуратуре подчеркнули, что это может привести к ДТП и причинить вред здоровью водителей.

Прокурор города обратился в суд с иском к департаменту транспорта и дорожного хозяйства края. Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию выполнить ремонт. «Исполнение решения суда находится в прокуратуре города на контроле», - заявили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Там также добавили, что в марте 2017 года в силу вступили изменения в законодательство, ужесточающие ответственность за безопасность дорожного движения. Так, в целях поддержания бесперебойного движения ужесточили ответственность за безопасность при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Размер административного штрафа для должностных лиц, ответственных за состояние дорог, возрос в 10 раз и варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. Юридические лица понесут ответственность в размере до 300 тысяч. Если в результате ДТП, которое произошло из-за ям, пострадали люди, то штраф возрастает до 100 тысяч и до 500 тысяч рублей для должностных и юридических лиц соответственно.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что часть трассы по маршруту Владивосток – Находка изначально планировалось восстановить в этом году. В прошлом году этого сделать не удалось из-за тайфуна «Лайонрок».