Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина

Сегодня весь день на заводе «Звезда» в Большом Камне ждали вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина, сообщили источники РИА «Восток-Медиа». Куратор военно-промышленного комплекса до вечера в городе так и не появился, но вопросов по поводу трудовых аспектов у судостроителей по-прежнему достаточно.

Перед предполагаемым приездом Дмитрия Рогозина многих работников заранее предупредили о строгом «дресс-коде». Но не у всех нашлась зимняя униформа, пришлось искать летний вариант. Сотрудники некоторых подразделений, завязанных на «стройке века», получает зарплату с задержками. Эта, а также некоторые другие проблемы заставляют высокопоставленных чиновников всё чаще наведываться с инспекциями в Приморье.

По словам людей, занятых на строительстве, в конце прошлой недели им выплатили часть жалованья за декабрь прошлого года. Невыплаты заработанных денег касаются практически всех сфер масштабной стройки. Это и подрядчики – представители стройиндустрии, и охранники частных охранных предприятий (ЧОП), и водители миксеров, самосвалов, погрузчиков, а также слесари компрессоров. Люди, не дожидаясь выплат, увольняются.





«Задержки в неделю-две – раньше это была обычная история на стройке. Но вот с осени прошлого года периоды безденежья постепенно стали удлиняться во времени, – сообщил РИА «Восток-Медиа» один из охранников (имя есть в редакции). – В декабре был только аванс. Огромная текучка. Вместо того чтобы покрыть долги по зарплате, руководство пошло самым простым и выгодным для них пути – увольняют по статьям тех, кому должны и нанимают новых, которым проще копейку заплатить. Средняя заработная плата охранников на объектах строительства, «чистыми» на руки – 14 560. А невыплат, во многих, случаях, по 100 – 120 тысяч. Многие уже шутят, что пора скидываться долгами, да машины покупать вскладчину, чтобы в такси работать».

Работающие за копейки, которые к тому же еще и не выплачивают, охранники, несут ответственность за серьёзные материальные ценности. Так, по их прикидкам, стоимость одного небольшого кершера в цеху – 1 миллион 200 тысяч, мобильный сварочный аппарат – 300 000 рублей. По словам охранников, задерживали и двоих северных корейцев, пытались вынести с территории верфи перфоратор и циркулярку. Таких корейцев рабочие называют «нелегалами». Для заводчан нет никакого секрета в том, что из 50 работающих на стратегическом предприятии корейцев у 5 есть документы. «Остальные просто проходят на работу «по зелёной». Там, где проезжают машины», рассказали заводчане.

Основной костяк работающих на строительстве судоверфи составляют приезжие из края. Именно поэтому градус социальной напряженности пока не зашкаливает. С каждым визитом высокопоставленных чиновников калибра Дмитрия Рогозина обитатели «Звезды» надеются, что ситуация улучшится. Однако, как стало известно РИА «Восток-Медиа», на данный момент приезд вице-премьера отменён по неизвестной причине.

В сентябре прошлого года, как сообщало РИА «Восток-Медиа», в Большой Камень с ревизионной поездкой приезжал президент России Владимир Путин.