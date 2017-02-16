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Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока

Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
Дума начала приём заявок на присвоение высокого титула
полчаса назад
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", primorsky.ru, vlc.ru

Художественного руководителя драматического театра имени Горького Ефима Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока. Городская дума начала приём заявок на присвоение звания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Процедура выбора почётного гражданина города Владивостока проходит ежегодно. Накануне в думу поступили первые представления о присвоении звания от трудовых коллективов и общественных организаций. Своих кандидатов коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, общественных объединений и уже действующие почётные граждане города Владивостока могут выдвигать до 1 апреля 2017 года.

Пока дума не афиширует имена возможных почётных граждан и даже не оглашает количество принятых заявок. Однако традиционно с количеством полученных заявок не возникает вопросов. Со своим кандидатом, например, намерена выступить приморская филармония. По словам её директора Анны Алеко, в учреждении работает много достойных этого звания кандидатов, заслуженных артистов и вероятных претендентов. Бывший директор департамента культуры Приморья в разговоре с корреспондентом агентства отметила, что многие люди полностью отдают себя любимому делу, работая в сфере обслуживания населения и предоставляя культурную услугу.

«Если у Ефима Семёновича Звеняцкого, который недавно получил премию правительства, ещё нет такого звания, то я бы точно присвоила его ему. Но раз он уже является почётным гражданином, то за все его заслуги можно присвоить ему титул ещё раз, - предложила Анна Алеко. – Вообще, если рассматривать именно культурную сферу, то у нас огромное количество работников, достойных высокого звания. Я не говорю о руководителях или заместителях. Есть люди, которые по 30-40 лет преданы своему родному делу, работают на одном месте – смотрители музеев, сотрудники картинной галереи, старейшие музыканты симфонического оркестра. Очень хотелось бы, чтобы простые рядовые граждане, отдающие себя искусству и культуре Владивостока, получали подобные звания».

Между тем председатель совета почётных граждан Владивостока Светлана Морозова считает, что торопить события не следует.

«Я не говорю на эту тему до тех пор, пока мы с коллегами не определимся с выбором. С нашей стороны рассуждать на эту тему сейчас некорректно. Заранее стараюсь не интересоваться, пусть народ сначала своё слово скажет. Не надо вмешиваться в это дело раньше времени».

Сейчас в думе формируется специальная комиссия, которая вскоре тщательно рассмотрит документы на присвоение звания «Почётный гражданин Владивостока». Традиционно в её состав войдут 9 человек – по три представителя от думы Владивостока, администрации города и почётных граждан приморской столицы. Решение комиссии носит рекомендательный характер. Окончательное утверждение почётного гражданина принимают депутаты – как правило, в апреле. Торжественное вручение диплома проходит летом, в преддверии Дня города.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что художественный руководитель Приморского краевого драматического театра имени Максима Горького Ефим Звеняцкий, а также актёр театра Валентин Запорожец получат премию правительства Российской Федерации в области культуры. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о выдаче им миллиона рублей.

В конце апреля 2016 года Илья Лагутенко с третьей попытки всё-таки стал почётным гражданином Владивостока. Его кандидатуру утвердили городские депутаты. Незадолго до этого комиссия по присвоению звания «Почётный гражданин города Владивостока», выбирая между 4 кандидатами, рекомендовала к получению титула прославившегося на весь мир приморца. 

 
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Комментарии
  • Игорь  (9 минут назад)

    Трижды! И канонизируем! И памятник высотой 500м на центральной площади!

  • Сергей   (только что)

    Трижды!!! Лучше врачу какому-нибудь который пашет сутками и не один десяток жизней спас за копейки!

  • Старший Товарищ  (только что)

    Да, тяжёлый случай с так называемыми "народными избранникам". Ушли в прошлое такие специальности, как "физиономисты", а надо было бы их задействовать перед тем, как кандидатуры в городскую думу выдвигать. Посмотрите на фото! Всё понятно. Какой полёт мысли! Мудрость так и светится в глазах! Конечно, они и четырежды почётного могут сделать. И пятижды! Других то кандидатов не видим. Да и нет их вовсе! Только ОДИН!



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