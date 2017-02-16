Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц

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Виновница ДТП рассказала, что не успела затормозить
|Фото: dps_vl
Женщина, сбившая толпу людей во Владивостоке, не успела затормозить перед переходом. Пострадавшие люди останутся в больнице минимум на месяц, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Горожане, попавшие под колёса автомобиля на острове Русском у кампуса ДВФУ, пребывают в состоянии средней тяжести. Как рассказали корреспонденту редакции в краевом департаменте здравоохранения, они пробудут там не меньше месяца.
«Троих пострадавших доставили в «тысячекоечную» больницу. Учитывая их состояние, они могут пробыть там около месяца», - добавила пресс-секретарь департамента Ксения Гусенцова.
С травмами в больницу доставили двух женщин 1965 года рождения и ещё одну - 1989-го. Никто из них не получил травм, несовместимых с жизнью. По данным краевого управления МВД, медики диагностировали пациенткам сотрясение головного мозга, ушибы и переломы. По словам самой участницы ДТП, она не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Также полицейские проводят административное расследование, по результатам которого примут процессуальное решение.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что 46-летняя виновница аварии получила права в 2003 году. При этом автомобиль у женщины был совсем новый – свою Toyota Cami она приобрела 14 февраля.
телка твоя штоле ?
ВОТ НЕХОРОШАЯ БАБА!
Да она такая же тварь как я
Телефон за рулем -это зло
Кто мои сообщения трет и изменяет, редиски!
Пешеходы тоже молодцы. как стадо баранов. ни один не посмотрел в сторону авто.
А почему они должны смотреть по сторонам, если переходят на зеленый сигнал светофора по регулируемому переходу?
Чтобы не показать своим примером остальным баранам, что головой вертеть надо хоть на красный, хоть на зеленый.
да уж долбилась пойди в ватсап вот и не заметила что по планете земля прёт а пешеходы тоже хороши все как один смотрели в небеса а не по сторонам
Освидетельствование показало отсутствие мозгов. . . .
. . . отсутствие мозгов у всех участников ДТП. . . . .
Сочувствую пострадавшим пешеходам, скорейшего им выздоровления. Но тем не менее зачем выходить на проезжую часть , если видишь , что машина явно не успевает затормозить? Вполне возможно , что у водителя могло что то случиться. А теперь всем плохо.
пешеход всегда прав, но не всегда жив