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Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц: РИА "Восток-Медиа"
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Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц

Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
Виновница ДТП рассказала, что не успела затормозить
сегодня, 16:38
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_vl

Женщина, сбившая толпу людей во Владивостоке, не успела затормозить перед переходом. Пострадавшие люди останутся в больнице минимум на месяц, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Горожане, попавшие под колёса автомобиля на острове Русском у кампуса ДВФУ, пребывают в состоянии средней тяжести. Как рассказали корреспонденту редакции в краевом департаменте здравоохранения, они пробудут там не меньше месяца.

«Троих пострадавших доставили в «тысячекоечную» больницу. Учитывая их состояние, они могут пробыть там около месяца», - добавила пресс-секретарь департамента Ксения Гусенцова.

С травмами в больницу доставили двух женщин 1965 года рождения и ещё одну - 1989-го. Никто из них не получил травм, несовместимых с жизнью. По данным краевого управления МВД, медики диагностировали пациенткам сотрясение головного мозга, ушибы и переломы. По словам самой участницы ДТП, она не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Также полицейские проводят административное расследование, по результатам которого примут процессуальное решение.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что 46-летняя виновница аварии получила права в 2003 году. При этом автомобиль у женщины был совсем новый – свою Toyota Cami она приобрела 14 февраля.

 
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Комментарии
  • Кал  (сегодня, 17:01 )

    телка твоя штоле ?

  • Опричник  (сегодня, 17:05 )

    ВОТ НЕХОРОШАЯ БАБА!

  • Опричник  (час назад)

    Да она такая же тварь как я

  • муся  (час назад)

    Телефон за рулем -это зло

  • Опричник  (час назад)

    Кто мои сообщения трет и изменяет, редиски!

  • Алексей  (час назад)

    Пешеходы тоже молодцы. как стадо баранов. ни один не посмотрел в сторону авто.

  • ник  (полчаса назад)

    А почему они должны смотреть по сторонам, если переходят на зеленый сигнал светофора по регулируемому переходу?

  • Rambo  (полчаса назад)

    Чтобы не показать своим примером остальным баранам, что головой вертеть надо хоть на красный, хоть на зеленый.

  • евгений  (полчаса назад)

    да уж долбилась пойди в ватсап вот и не заметила что по планете земля прёт а пешеходы тоже хороши все как один смотрели в небеса а не по сторонам

  • Вэл  (полчаса назад)

    Освидетельствование показало отсутствие мозгов. . . .

  • Rambo  (полчаса назад)

    . . . отсутствие мозгов у всех участников ДТП. . . . .

  • М  (полчаса назад)

    Сочувствую пострадавшим пешеходам, скорейшего им выздоровления. Но тем не менее зачем выходить на проезжую часть , если видишь , что машина явно не успевает затормозить? Вполне возможно , что у водителя могло что то случиться. А теперь всем плохо.

  • Алексей  (полчаса назад)

    пешеход всегда прав, но не всегда жив



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