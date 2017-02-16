Стала известна программа 23 Февраля во Владивостоке

Владивосток готовится к праздничным мероприятиям в честь 23 Февраля, которое наступит ровно через неделю. В честь Дня защитника Отечества большинство россиян будет отдыхать с четверга по воскресенье, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 16 февраля, власти перечислили основные события и время их проведения. По данным мэрии, праздник начнётся в 12:00 с торжественной части: чиновники, военнослужащие, ветераны и другие горожане придут с цветами к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь, к стеле «Город воинской славы» и также возложат цветы.





После этого на центральной площади развернётся выставка военной техники и вооружения. Всех желающих угостят настоящей солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. Её хватит на 1,5 тысячи человек.

Кроме того, во Владивостоке уже проходят встречи школьников с ветеранами и военнослужащими, беседы, уроки мужества, выставки в библиотеках и спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества.











