Во Владивостоке показали, как работает старейшая городская ТЭЦ

Через два дня, 18 февраля, старейшей электростанции Владивостока исполняется 105 лет. В преддверии юбилея журналистам рассказали об истории и сегодняшней работе легендарной ТЭЦ-1, сообщает РИА «Восток-Медиа».

История развития электрических станций во Владивостоке берёт начало ещё в XIX веке. В 1873 году торговый дом «Кунст и Альберс» построил небольшую электростанцию для освещения своих торговых центров.

«Она располагалась как раз напротив нынешнего ГУМа. Вскоре к ним стали поступать заявки от предприятий, которые располагались поблизости – кондитерских, типографий. Кроме этого, первый городской кинотеатр, который появился в 1897 году, также пользовался услугами этой электростанции», - рассказал заместитель главного инженера филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Михаил Басырев.

Вопрос о строительстве электростанции, которая могла бы обеспечить уже весь Владивосток электроэнергией, власти подняли позже – в начале XX века. Местом для строительства станции выбрали улицу Тюремную, которая сейчас известна как Западная. Её основным назначением вначале стала выработка электроэнергии для городского трамвая. Вагонное депо разместили в Гнилом углу – нынешняя улица Борисенко.





Здание станции закончили строить лишь в 1911 году, а к февралю 1912-го городская управа закончила испытания оборудования. В том же году Владивостокская городская электрическая станция запущена в постоянную эксплуатацию. Спустя 4 месяца ВГЭС обеспечивала энергией уже 1785 абонентов и 1200 уличных фонарей.

Активный рост станции пришёлся на период с 1924-го до 1945 года. В 1932-м ВГЭС достигла мощности 8000 киловатт. На ней установили 3 котла, 2 турбогенератора «Белисc-Морком» мощностью 3000 киловатт и турбину «Шкода» в 2000 киловатт. Сейчас генераторы «Белисc-Морком» располагаются в местном музее. Как пояснил начальник ВТЭЦ-1 Дмитрий Коретко, эти раритетные турбины до сих пор остаются предметом интереса для сегодняшних студентов.





В тот период ВГЭС стала производственной базой для будущих инженеров энергетических специальностей. Сегодня ТЭЦ-1 продолжает воспитывать молодых специалистов. «У нас нет недостатка в молодых кадрах, к нам приходят работать как выпускники местных вузов, так и специалисты из других городов. Сначала они приезжают сюда на практику, а потом решают остаться, так как нравятся и работа, и коллектив», - добавили в пресс-службе.





Перевод станции из электрической в тепловую произошёл в послевоенные годы. В 1958 году на базе ВГЭС специалисты создали первый теплофикационный участок, положивший начало централизованному теплоснабжению.

«К 2012 году нам удалось провести значительные работы. Специалисты заменили электрические линии для того, чтобы поменять изношенное оборудование. На территории ТЭЦ-1 были установлены мобильные американские газоэлектрические установки. Они сыграли большую роль при отключении электрических линий для их замены – город не ощущал никакого дефицита в потреблении электроэнергии», - добавил Михаил Басырев.

К 2012 году использование жидкого топлива (мазута) стало экономически не оправдано – цена значительно возросла, и его заменили на природный газ. Как отмечают специалисты, этот перевод благотворно сказался как на состоянии оборудования, так и состоянии окружающей среды.

Сегодня на станции работает почти 60 человек, которые обслуживают 5 котлов. Под их ответственностью – обеспечение теплом жителей всего Фрунзенского района. Некоторые семьи остаются работать на ТЭЦ-1 целыми поколениями.





«В своё время на предприятии работал отец. Он приводил меня сюда, когда я учился ещё в школе. Я начал работать тут уже после его выхода на пенсию. Общий стаж работы у нас с отцом на ТЭЦ-1 больше 50 лет», - рассказал машинист котла Константин Горлов. При этом сегодня на станции запущено лишь 2 котла. Все 5 работают лишь в пик отопительного сезона, который приходится на январь и начало февраля в самые сильные морозы.





В связи с износом паровых котлов, которые были установлены ещё в 1932 году, их демонтировали в 2004-м. Сейчас помещение, в котором размещались котлы, переделано под спортзал.





120-метровая труба также в этом году отмечает юбилей. Её возвели 50 лет назад.

Начальник ВТЭЦ-1 Дмитрий Коретко