Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах

Во Владивостоке снова забили тревогу из-за ситуации с питанием в детских садах. Из-за того, что один из участников аукциона снизил цены, городские депутаты задумались о качестве предоставляемой продукции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 16 февраля, в столице Приморья прошло первое в 2017 году заседание городской думы. Одним из ключевых вопросов в повестке дня стала корректировка бюджета. Его доходная часть увеличилась на 219 миллионов рублей. Часть денег удалось изыскать в связи с экономией на детском питании – это стало возможным из-за того, что новые участники заметно снизили аукционную стоимость предоставляемых услуг.

«Вопросы, связанные с питанием детей, отданы на аутсорсинг коммерческим предприятиям. Уже прошло несколько аукционов, и некоторые поставщики значительно снизили стоимость поставляемых продуктов и самого набора меню. Разумеется, снижение цены вызвало у депутатов настороженность и мысли о качестве предоставляемых услуг. Этот вопрос бурно обсуждался на бюджетном комитете – нас интересует не только качество самих продуктов, но и ассортимент, калораж, а также добросовестность поставщиков. Депутаты взяли этот вопрос под особый контроль и намерены уделить вопросу питания в детских садах особое внимание», - отметила председатель думы Елена Новицкая.

Как корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков, цена была снижена из-за того, что компании между собой соревновались в рамках аукциона.

«Однако это не значит, что кормить будут хуже. Все требования жёстко соблюдаются. Роспотребнадзор строго контролирует все нормы по набору питания и калориям», - отметил собеседник агентства.

В 2015 году РИА «Восток-Медиа» подробно освещало историю о пренебрежении нормами детского питания в дошкольных учреждениях краевого центра. В первые рабочие дни января родители малышей забили тревогу — дети начали массово жаловаться, что не наедаются. Всё это, по версии многих мам и пап, случилось из-за того, что с 31 декабря 2014 года за питание стал отвечать комбинат школьного питания «Владмир».

Известия о голодающих ребятах спровоцировали организованный рейд представителей мэрии, депутатов и прессы по детским садам. Однако в ходе этой проверки никаких нарушений никто не обнаружил (на фото). При этом жалобы на хаос в детсадах продолжали распространяться. Помимо этого, представителями местного ОНФ был поднят вопрос об увеличении ежедневного расхода денег на еду для детей. Экономический кризис дал понять, что 94 рубля в сутки катастрофически не хватает на полноценное и здоровое питание подрастающего поколения.

Параллельно этому прокуратура Приморского края начала свою проверку дошкольных учреждений в крае. Промежуточные итоги в ведомстве обнародовали в начале марта — в 35 детских садах приморской столицы зафиксировали нарушения норм СанПина. Помимо этого, было выявлено, что 94 рубля тратятся не только на продукты и используются не по назначению.