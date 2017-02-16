Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 16 февраля 2017 года, 18:27
Хабаровские зоозащитники требуют справедливого суда над "живодёрками"
Хабаровские зоозащитники требуют справедливого суда над "живодёрками"
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
Во Владивостоке рассмотрят дела о сахалинских "золотых парашютах"
Во Владивостоке рассмотрят дела о сахалинских "золотых парашютах"
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
Стала известна программа 23 Февраля во Владивостоке
Стала известна программа 23 Февраля во Владивостоке
Регионы:


Популярное
сегодня, 16:38
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
сегодня, 12:17
На Русском острове легковушка врезалась в толпу студентов
сегодня, 12:59
Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 10:46
Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
сегодня, 01:39
Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
сегодня, 11:32
Этим утром во Владивостоке произошло рекордное количество аварий
сегодня, 08:30
После снега с дождём в Приморье похолодает
сегодня, 14:08
В Спасске-Дальнем рядом с кинотеатром вспыхнул серьёзный пожар
сегодня, 11:46
Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
сегодня, 15:02
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах

Обсуждаемое
сегодня, 16:38
16

Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
сегодня, 11:46
11

Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
сегодня, 12:59
9

Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 01:39
7

Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
сегодня, 10:46
4

Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
сегодня, 15:02
3

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
сегодня, 16:15
3

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
полчаса назад
3

Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
сегодня, 09:06
2

Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
сегодня, 08:35
1

У хабаровчан есть повод перекусить ломтиком свежего ананаса
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы вчера, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 420



Система Orphus

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
На продуктах для подрастающего поколения стали экономить
сегодня, 15:02
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке снова забили тревогу из-за ситуации с питанием в детских садах. Из-за того, что один из участников аукциона снизил цены, городские депутаты задумались о качестве предоставляемой продукции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 16 февраля, в столице Приморья прошло первое в 2017 году заседание городской думы. Одним из ключевых вопросов в повестке дня стала корректировка бюджета. Его доходная часть увеличилась на 219 миллионов рублей. Часть денег удалось изыскать в связи с экономией на детском питании – это стало возможным из-за того, что новые участники заметно снизили аукционную стоимость предоставляемых услуг.

«Вопросы, связанные с питанием детей, отданы на аутсорсинг коммерческим предприятиям. Уже прошло несколько аукционов, и некоторые поставщики значительно снизили стоимость поставляемых продуктов и самого набора меню. Разумеется, снижение цены вызвало у депутатов настороженность и мысли о качестве предоставляемых услуг. Этот вопрос бурно обсуждался на бюджетном комитете – нас интересует не только качество самих продуктов, но и ассортимент, калораж, а также добросовестность поставщиков. Депутаты взяли этот вопрос под особый контроль и намерены уделить вопросу питания в детских садах особое внимание», - отметила председатель думы Елена Новицкая.

Как корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков, цена была снижена из-за того, что компании между собой соревновались в рамках аукциона.

«Однако это не значит, что кормить будут хуже. Все требования жёстко соблюдаются. Роспотребнадзор строго контролирует все нормы по набору питания и калориям», - отметил собеседник агентства.

В 2015 году РИА «Восток-Медиа» подробно освещало историю о пренебрежении нормами детского питания в дошкольных учреждениях краевого центра. В первые рабочие дни января родители малышей забили тревогу — дети начали массово жаловаться, что не наедаются. Всё это, по версии многих мам и пап, случилось из-за того, что с 31 декабря 2014 года за питание стал отвечать комбинат школьного питания «Владмир».

Известия о голодающих ребятах спровоцировали организованный рейд представителей мэрии, депутатов и прессы по детским садам. Однако в ходе этой проверки никаких нарушений никто не обнаружил (на фото). При этом жалобы на хаос в детсадах продолжали распространяться. Помимо этого, представителями местного ОНФ был поднят вопрос об увеличении ежедневного расхода денег на еду для детей. Экономический кризис дал понять, что 94 рубля в сутки катастрофически не хватает на полноценное и здоровое питание подрастающего поколения.

Параллельно этому прокуратура Приморского края начала свою проверку дошкольных учреждений в крае. Промежуточные итоги в ведомстве обнародовали в начале марта — в 35 детских садах приморской столицы зафиксировали нарушения норм СанПина. Помимо этого, было выявлено, что 94 рубля тратятся не только на продукты и используются не по назначению.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • СЕРЖ  (сегодня, 15:38 )

    твари кто на детях наживается, аукнится потом

  • Zz  (сегодня, 16:20 )

    В школах бесплатные обеды на 21 рубль. -гадость несусветная! Позор депутатам! Ешьте сами свою котлету "Здоровье" из хлеба!

  • Как-то так...  (полчаса назад)

    Зато на зоне должны питаться на 2600-3000ккал в день. Это примерно 1200 руб. сутки))



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru