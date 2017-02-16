Японская компания готова помочь Дальнегорскому ГОКу

Представители японской компании «Марубени Корпорейшн» накануне вместе с первым вице-губернатором Приморья Василием Усольцевым и сотрудниками Генконсульства Японии побывали в Дальнегорске. Целью поездки были детальное ознакомление с ситуацией в экономике моногорода и поиск совместного решения накопившихся проблем.

Японских промышленников встретили исполняющий обязанности главы Дальнегорского городского округа Виктор Колосков, представители ООО «Дальнегорский ГОК», АО «ГМК «Дальполиметалл».

Василий Усольцев отметил, что местные предприятия развивались в том числе за счёт партнёрства с Японией, и обратил внимание гостей на то, что в ближайшей перспективе в городе могут быть созданы особые условия ведения бизнеса, если Минэкономразвития одобрит заявку края на создание здесь территории опережающего развития.

Участники совещания осмотрели центральную обогатительную фабрику и стивидорный цех АО «ГМК «Дальполиметалл». Руководство предприятия рассказало об идее наладить глубокую переработку отходов производства, участвовать в тендерах на поставку горно-шахтного оборудования, запчастей и материалов.

Также японским гостям представили мощности ООО «Дальнегорский ГОК» – площадку рудника открытых горных работ, обогатительную фабрику, цеха по производству бората кальция, борного ангидрида и борной кислоты. Мано Рёити подчеркнул, что его компания сотрудничает с этим предприятием уже более 40 лет и заинтересована в дальнейшем развитии взаимодействия. По его словам, у предприятия есть потенциал - борная кислота используется для изготовления жидкокристаллических экранов телевизоров, а в мире насчитывается всего четыре производителя этого сырья. Представитель «Марубени Корпорейшн» предложил дальнегорцам закупать серную кислоту, необходимую для производства борной кислоты, не из Норильска, а из Японии, что позволит сэкономить на логистике. Стороны также обсудили вопрос сбыта продукции ГОКа через порт Рудной Пристани. Уже в марте ожидается прибытие в Дальнегорск инженерно-технических специалистов «Марубени Корпорейшн» для детальной проработки данных вопросов.