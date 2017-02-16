В Спасске-Дальнем рядом с кинотеатром вспыхнул серьёзный пожар

Буквально полчаса назад пожарные потушили возгорание в приморском городе Спасске-Дальнем. Огонь вспыхнул в здании рядом с кинотеатром «Аврора», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в Спасске-Дальнем произошёл серьёзный пожар. В 12:34 там загорелось крыльцо фирмы, расположенной в здании на Борисова, 21. ЧП произошло рядом с кинотеатром «Аврора». Поэтому многие горожане подумали, что горит именно он.

Как сообщают в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю, уже через две минуты на место пожара прибыли расчёты огнеборцев. «В 12:40 огонь локализовали, в 13:17 – полностью потушили. На месте работало 12 человек личного состава. Пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому было задействовано звено газодымозащитной службы», - пояснили в ведомстве. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания ещё предстоит выяснить специалистам.





Пожары – частое явление в Приморье. РИА «Восток-Медиа» сообщает о наиболее серьёзных происшествиях такого рода. Так, 9 февраля во Владивостоке загорелась скандальная стройка на Светланской улице. Ещё один сильный пожар произошёл в доме № 44 на улице Фанерной. В результате этого происшествия никто не пострадал. Также спасателям не пришлось никого эвакуировать.