Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной

|
|
Горе-водительница купила свою машину всего два дня назад
|Фото: 25.mvd.ru, dps_vl
Водительница, сбившая группу пешеходов на Русском острове, управляла совершенно новым автомобилем. Она стала его владелицей в День всех влюблённых, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Работники полиции сообщили первые подробности жуткого ДТП, которое произошло сегодня утром на Русском острове. Там легковая машина врезалась в толпу студентов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Когда люди пошли по зебре на зелёный сигнал светофора, автомобиль по какой-то причине ускорился и сбил пешеходов.
В пресс-службе приморского управления МВД сообщили, что права 46-летняя виновница аварии получила в далёком 2003 году. А вот автомобиль у женщины был совсем новый – свою Toyota Cami она приобрела 14 февраля. Неизвестно, садилась она за руль раньше или нет. Во всяком случае, никаких штрафов за нарушение ПДД за горе-водительницей не числится.
Также стражи порядка уточнили информацию о пострадавших – их действительно оказалось трое. Впрочем, медики увезли только двоих человек. У них диагностировали сотрясение мозга, ушибы позвоночника и переломы.
В настоящее время работники ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия. Впрочем, владивостокцы уже начали выдвигать свои версии произошедшего в социальных сетях – туда уже «утекло» видео с места происшествия. Наиболее вероятной причиной аварии горожане считают «залипание» в сотовый телефон. Женщина могла отвлечься на смартфон и не заметить толпу студентов. Также есть вероятность, что дама просто перепутала педали газа и тормоза. Впрочем, недовольны владивостокцы и поведением пострадавших студентов. «Пешеходы вообще не привыкли смотреть по сторонам. Они тоже должны убедиться в безопасности перехода. Привыкли, что всегда виноват водитель, поэтому никуда не смотрят. А ведь здоровье или жизнь не вернуть», - написала в комментариях к видеозаписи одна из жительниц города.
«Уже многое написали, но пешеходы! Как зомби. Зелёный свет увидели и чешут, голова не крутится ни у кого. А ведь кто-нибудь мог избежать этого ужаса», - поддержал её другой комментатор.
Многие владивостокцы отметили сходство этого нелепого ДТП с громким делом Нонны Лепёхиной. 16 июля 2016 года она насмерть сбила молодую пару – Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок – на пешеходном переходе в центре Владивостока. Её Toyota Allion вылетела на зебру на большой скорости. Перед этим, как утверждает свидетель, она серьёзно ускорилась.
Если машина в 10 метрах. То что ждать когда доедет до перехода и остановится? Естественно люди пошли. Есть д е б и л ы которые сигналят пешеходу который законе переходит дорогу. Иногда жалеешь что этот человек не вылазит из машины
да лично я стою и жду и пока все машины не остановятся не перехожу. кто знает какой у них там борщ в голове
". . . совершенно новым автомобилем. . . " подразумевает авто с конвейера
14 лет прошло с момента получения прав! Какие там навыки вождения? Никаких! Уже через 3 года после полученных знаний человек без практики обычно начинает терять свои навыки. Что уж говорить о прошедших четырнадцати годах. Вообще этот вопрос надо рассмотреть правительству и принять законодательно о пересдаче ПДД и практики вождения через каждые 3 года простоя, либо вообще запретить получать права тем, кто не имеет в этот период средства передвижения. Купил машину, иди учись, сдавай экзамены, проходи практику и пожалуйста, можешь пользоваться своей тачкой сколько душе угодно!
А как определить ездил этот человек в течении 3-х лет или нет? Он может передвигаться и на чужой машине в качестве водителя и даже ни разу не нарушить ПДД. Как в таком случае? P. S. Данные действия водителя только осуждаю!
Для этого и нужны дяденьки ДПС-ки, системы наблюдения и т. п. Работать кое-кому надо усиленно и усовершенствовать систему контроля. В других же странах такого нет, иногда надо перенимать опыт. Я бы отменила доверенности на вождение ам для физ. лиц Нефиг ездить на чужих машинах, свою надо иметь)))
А если в семье 2 авто? Значит муж не сможет сесть за авто жены и наоборот!
Вы посмотрите как переходит молодежь дорогу. . . по диагонали . . не по зебре и тп. А за телефон в руках пешехода даже на зебре нужно штрафовать также , как и водителей!Скоро на тротуарах будут сталкиваться лбами. Водитель будет виноват безусловно , но подумай впереди лето, а ты в больнице "безмозглый пешеход". Должно же быть адекватное чувство самосохранения работать. Но ведь головы то и вправду никто не повернул даже. Жалко попавших в больницу. Выздоравливайте.
Считаю, надо принять такой закон, что если водитель за последние 5 лет не был вписан ни в один полис ОСАГО, то он должен заново пересдавать экзамен на права.
Хватит обсирать, себя контролируйте! Всякое бывает!