Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной

Водительница, сбившая группу пешеходов на Русском острове, управляла совершенно новым автомобилем. Она стала его владелицей в День всех влюблённых, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Работники полиции сообщили первые подробности жуткого ДТП, которое произошло сегодня утром на Русском острове. Там легковая машина врезалась в толпу студентов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Когда люди пошли по зебре на зелёный сигнал светофора, автомобиль по какой-то причине ускорился и сбил пешеходов.

В пресс-службе приморского управления МВД сообщили, что права 46-летняя виновница аварии получила в далёком 2003 году. А вот автомобиль у женщины был совсем новый – свою Toyota Cami она приобрела 14 февраля. Неизвестно, садилась она за руль раньше или нет. Во всяком случае, никаких штрафов за нарушение ПДД за горе-водительницей не числится.





Также стражи порядка уточнили информацию о пострадавших – их действительно оказалось трое. Впрочем, медики увезли только двоих человек. У них диагностировали сотрясение мозга, ушибы позвоночника и переломы.





В настоящее время работники ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия. Впрочем, владивостокцы уже начали выдвигать свои версии произошедшего в социальных сетях – туда уже «утекло» видео с места происшествия. Наиболее вероятной причиной аварии горожане считают «залипание» в сотовый телефон. Женщина могла отвлечься на смартфон и не заметить толпу студентов. Также есть вероятность, что дама просто перепутала педали газа и тормоза. Впрочем, недовольны владивостокцы и поведением пострадавших студентов. «Пешеходы вообще не привыкли смотреть по сторонам. Они тоже должны убедиться в безопасности перехода. Привыкли, что всегда виноват водитель, поэтому никуда не смотрят. А ведь здоровье или жизнь не вернуть», - написала в комментариях к видеозаписи одна из жительниц города.

«Уже многое написали, но пешеходы! Как зомби. Зелёный свет увидели и чешут, голова не крутится ни у кого. А ведь кто-нибудь мог избежать этого ужаса», - поддержал её другой комментатор.

Многие владивостокцы отметили сходство этого нелепого ДТП с громким делом Нонны Лепёхиной. 16 июля 2016 года она насмерть сбила молодую пару – Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок – на пешеходном переходе в центре Владивостока. Её Toyota Allion вылетела на зебру на большой скорости. Перед этим, как утверждает свидетель, она серьёзно ускорилась.