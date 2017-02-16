На Русском острове легковушка врезалась в толпу студентов

Сегодня утром на Русском острове автолюбительница врезалась в толпу пешеходов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Инцидент произошёл на пешеходном переходе возле кампуса ДВФУ.

Этим утром в районе кампуса ДВФУ произошло серьёзное ДТП. Водительница легкового автомобиля врезалась в группу студентов, которые переходили дорогу по зебре. Легковушка раскидала не ожидавших столкновения пешеходов, выбив своеобразный «страйк» из человеческих тел. Видеозапись с видеорегистратора виновницы ДТП «утекла» в социальные сети. На ней видно, что перед пешеходным переходом машина ускорилась – вероятно, её владелица перепутала педали газа и тормоза.

По информации dps_vl, в результате происшествия пострадало три человека. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали их. Остальные пострадавшие отделались незначительными травмами и лёгким испугом.

Причины происшествия теперь выясняют работники полиции.