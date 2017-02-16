Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов

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Деньги на покупку уже предусмотрены
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Во Владивостоке в этом году установят новую ёлку. На её покупку предусмотрено 7 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Новый, 2018 год жители и гости краевого центра встретят с новой ёлкой. 28-метровую искусственную красавицу власти города наконец решили заменить. Об этом корреспонденту агентства сегодня рассказал депутат думы города Владивостока Владимир Исаков. По его словам, ещё раз ставить старую ель просто небезопасно.
«К сожалению, та ёлка, которая эксплуатируется последние годы, пришла в непригодное состояние. Ещё раз монтировать её будет, наверное, просто небезопасно. Именно поэтому мы запланировали приобретение новой. На покупку предусмотрено 7 миллионов рублей», - пояснил Владимир Исаков.
28-метровая ёлка украшала главную площадь Владивостока с 2010 года. В 2013-м власти заменили новогоднюю красавицу на новую, 32-метровую. Однако она не выдержала сильного ветра и упала ещё до наступления Нового года и окончания монтажа. В итоге на площадь вернулась прежняя красавица. Больше попыток заменить конструкцию не было, и следующие праздники владивостокцы встречали с прежним искусственным конусообразным деревом.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлый раз владивостокская ёлка получила медаль за стойкость. По мнению пользователей социальных сетей, новогодняя красавица заслужила награду за то, что не упала и выстояла в неблагоприятных погодных условиях.
Первая падающая ёлка потрясла жителей Владивостока и всей России в 2009 году. Тогда ель за 10 миллионов рухнула перед самым Новым годом, 30 декабря.
Нам елка не нужна! Если вы хотите порадовать жителей Таджикистана и Узбекистана то им старая сойдёт 7000000 это деньги которые можно передать детям на памперсы в дома приюта, это лучше будет, чем ваша ёлка !! Очнитесь, люди - это же "бал среди чумы"!!!!
Владивосток с с бОльшей радостью бы встретил новый год с отремонтированными дорогами. . . На это деньги предусмотрены?
какие дороги?. они в бюджет даже не заложили денег на ремонт дороги в доме где живут три инвалида-колясочника.
не рубите, мужики, не рубите! не пилите вы бабло, не пилите!
Ну реальная себестоимость там тысяч 300?
Больно читать такие новости! Городу в большей степени нужны парки, зоны отдыха, детские площадки - инфраструктура, которой можно пользоваться круглый год! При возможности населения повлиять на решение, куда потратить 7000000, думаю, Ёлка была бы точно не первая в списке
Вот балбесы. Мне деньги отдайте. Я распоряжусь как надо
Елка за семь лямов? А не пора ли кое-кому кое-куда сообщить о завышении расходов денежных средств, выделенных на НГ-2018? Оформить не проблема, это у нас быстро делается.
А в реале тыщ на 70 хоть потянет???Вот такой мы народ.
Действительно [***] какой-то. Было бы смешно если бы не так грустно(((
Да ничего вам не перепадёт!!! А так хоть ёлка будет!!! )))))