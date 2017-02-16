В Находке профсоюз моряков продолжает посещать суда в порту

В портах Дальнего Востока России продолжается неделя действий против «удобных» флагов. Активисты национального морского профсоюза уже побывали на борту десяти теплоходов, стоящих в порту Находки. Главной целью акции является проверка соблюдения трудовых прав моряков.

Встречи с экипажами на борту судов, стоящих у причалов находкинских портов, показали, что ситуация на судах под «удобным» флагом меняется к лучшему. Как сообщил РИА «Восток-Медиа» заместитель председателя Российского профсоюза моряков Николай Суханов, активисты профсоюза проверяют по несколько теплоходов в день, и пока вопросы к судовладельцам возникают нечасто.

«Сегодня мы изучаем вопрос о зарплате приморских моряков на теплоходе под российским флагом «Губернатор Камчатки». Несмотря на то, что у членов экипажа есть трудовые контракты, не все на судне знают точный размер оплаты своего труда. Зарплата матроса на борту судна 7500 рублей, со всеми коэффициентами - 11 800 рублей. Плюс суточные 8 долларов в сутки. В российских портах суточные не платятся. В конечном итоге окончательную зарплату трудно подсчитать. Когда мы спросили у матроса про зарплату, он не смог ответить. Не знают моряки и цену своей страховки на случай смерти. В сертификате суммы страховок не указаны, и в трудовых договорах их тоже нет. При этом на судне отсутствует коллективный договор. Так что переговоры с владельцем теплохода неизбежны», - рассказал Николай Суханов.

Большое внимание при проверках судов активисты профсоюза уделяют выполнению судовладельцами новых требований о гарантиях компенсаций в связи с потерей трудоспособности или смертью моряка в результате несчастного случая и репатриации за счёт судовладельца. При посещении судов под управлением судовладельцев из Гонконга выяснилось, что китайские моряки не застрахованы от возможных нарушений трудового права. На борту танкера Y-CHUN под флагом Фиджи под управлением судоходной компании из Гонконга отсутствуют и коллективный договор Международной федерации транспортных рабочих, и страховые свидетельства. Портовый инспектор предупредил судовладельца о необходимости получения страховых свидетельств до прихода в следующий порт, где судно могут задержать, если документы будут отсутствовать.

На борту теплохода Peng Zhou под флагом Кирибати, стоящего под погрузкой у мыса Шефнера, аналогичных документов тоже не было, о чём профсоюз уведомил находкинскую инспекцию портового контроля. Портовые власти города уже предупредили судовладельца о возможных проблемах, которые возникнут в следующем порту захода в Японии.



